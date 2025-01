In Trier beginnt ein Prozess um den Tod eines Zweijährigen, der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in der Pfalz geht weiter und Glätte erwartet Rheinland-Pfalz.

6:30 Uhr ⚽ Sieg für den VfB Stuttgart in Fußball Champions-League Und auch beim Fußball war es gestern spannend: Am 7. Spieltag der Fußball-Champions-League waren am Dienstagabend drei deutsche Mannschaften im Einsatz. Während der VfB Stuttgart durch einen 3:1-Erfolg in Bratislava weiter auf Play-Off-Kurs ist, gab es für Bayer Leverkusen (1:2 bei Atletico Madrid) und Borussia Dortmund (1:2 in Bologna) Niederlagen. Vor allem die des BVB könnte Konsequenzen nach sich ziehen. Dortmund-Trainer Nuri Sahin steht vor der Ablösung: Borussia Dortmund verliert in Bologna - Was wird aus BVB-Trainer Sahin?

6:10 Uhr 🚌 Pfalz: Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr geht weiter Auch heute müssen sich Berufspendler in der Pfalz auf erhebliche Einschränkungen bei Bus und Bahn einstellen. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft RNV streikt noch bis morgen früh drei Uhr. Dann habt ihr es (erstmal) geschafft! Sendung am Mi. , 22.1.2025 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:05 Uhr 🌧️ Wetter: Nass und glatt Grau, oft regnerisch und örtlich glatt - das sind die Schlagwörter, die das Wetter der nächsten Tage ziemlich gut beschreiben. Heute zieht bereits am Vormittag von Westen her Regen auf. Vor allem im Bergland kann es dadurch hier und da sehr glatt werden. Am Donnerstag und Freitag soll es ähnlich werden, wie SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert am Abend sagte: Video herunterladen (29,4 MB | MP4)

6:02 Uhr ❗Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz CDU-Chef Friedrich Merz wird beim Jahresempfang der rheinland-pfälzischen Wirtschaft in Mainz über seine Pläne und Vorstellungen für die deutsche Industrie sprechen. Veranstalter sind 15 Kammern und Institutionen des Mittelstands, des Handwerks, der freien Berufe und der Landwirtschaft aus Rheinland-Pfalz. Der Innenausschuss im Landtag Rheinland-Pfalz kommt heute zusammen. Geplant ist eine Expertenanhörung zur angestrebten Novelle des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes. Außerdem soll es um die Einführung einer neuen Mitteldistanzwaffe der rheinland-pfälzischen Polizei gehen, die polizeiliche Bilanz zu Silvester sowie um Dorfläden und um Drohnenflüge über der US-Airbase in Ramstein. In Trier beginnt heute der Prozess wegen Totschlags gegen einen 20-Jährigen, der ein Kleinkind durch Schläge und Schütteln so stark verletzt haben soll, dass es starb. Die Tat geschah laut Anklage im Juli 2024. Das Kind starb im September 2024 an den Folgen der Verletzungen. Bei dem Kind handelt es sich um den zweijährigen Sohn der Lebensgefährtin.