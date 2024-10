Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:58 Uhr 🌎 Der Blick auf Deutschland und die Welt In Hanau wird heute der Prozess gegen den Vater des Attentäters von Hanau fortgesetzt. Dem Mann werden Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Er soll die Spezialeinsatzgruppe, die am Abend des Attentats vor Ort war, als "Terroreinheit" bezeichnet und eine Kita trotz Verbots betreten haben. Sein Sohn hatte in der Nacht auf den 20. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven in einer Shisha-Bar erschossen. Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin gehen heute weiter. Den ganzen Tag werden Interessierte durch die Staatskanzlei von Mecklenburg-Vorpommern geführt, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stellt sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern und am Abend spielen mehrere Musiker Konzerte in der Stadt. Es treten Zoe Wees, Malik Harris, Keimzeit und das DJ-Duo Vize auf. Das Kampfgeschehen im Libanon zwischen dem israelischen Militär und der Hisbollah-Miliz nach dem Tod deren Anführers Hassan Nasrallah geht weiter - genauso wie die Kämpfe im Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas. Zahlreiche Länder haben mittlerweile die Botschaften in Beirut, der Hauptstadt des Libanon, evakuieren lassen und Bürger ausgeflogen. Auch deutsche Bürger wurden per Flugzeug nach Deutschland gebracht. Gleichzeitig wurde und wird gestern und heute in Israel das jüdische Neujahrsfest Rosch ha-Schana gefeiert. Am Montag jährt sich der Terroranschlag der Hamas auf Israel zum ersten Mal.

6:39 Uhr 🔌 Beschließt die EU Strafzölle für chinesische E-Autos? Seit Wochen wird über Strafzölle für chinesische Elektroautos diskutiert - heute soll in Brüssel darüber abgestimmt werden. Die Bundesregierung will nach ARD-Informationen nicht zustimmen, weil sie Nachteile für die deutsche Autoindustrie befürchtet. Auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hatte jüngst gewarnt, dass Sonderzölle viele Arbeitsplätze in Deutschland gefährden könnten. In der derzeit angespannten Wirtschaftslage sei mehr Handel nötig und nicht weniger. Trotz dieser Bedenken ist es wahrscheinlich, dass die Strafzölle beschlossen werden. Denn um den Vorschlag der EU-Kommission abzulehnen, müssten heute mindestens 15 Regierungen dagegen stimmen. Danach sieht es nicht aus. Sendung am Fr. , 4.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:23 Uhr 🌦️ Dieses Wetter erwartet uns im Land In der Eifel könnt ihr heute am längsten die Sonne genießen. Im Norden von Rheinland-Pfalz startet der Freitag mit Nebel und Sonnenschein. Von Osten kommen später Schauer dazu. Die gute Nachricht: Es wird jetzt wieder wärmer. In den nächsten Tagen kratze das Thermometer sogar an der 20-Grad-Marke, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend in ihrer Vorhersage. Heute liegen die Höchsttemperaturen noch zwischen 10 bis 15 Grad. Video herunterladen (23,5 MB | MP4)

6:02 Uhr 🦌 Quiz zum Welttierschutztag Welche Aussage über den Welttierschutztag am 4. Oktober stimmt nicht? Der Tag geht zurück auf den Heiligen Franz von Assisi Das diesjährige Motto des Deutschen Tierschutzbundes lautet "Staatsziel Tierschutz verpflichtet!" Den Welttierschutztag gibt es seit 1931 irrelevant: Der Tag geht zurück auf den Heiligen Franz von Assisi

richtige Antwort: Das diesjährige Motto des Deutschen Tierschutzbundes lautet "Staatsziel Tierschutz verpflichtet!"

irrelevant: Den Welttierschutztag gibt es seit 1931 Die gegebene Antwort ist Der Welttierschutztag geht zurück auf den Heiligen Franz von Assisi, den Schutzpatron der Tiere, der am 4. Oktober 1228 heiliggesprochen wurde. Am 8. Mai 1931, beim Internationalen Tierschutzkongress von Florenz, wurde für den 4. Oktober der erste internationale „Welttierschutztag“ ausgerufen. Der Deutsche Tierschutzbund stellt jedes Jahr ein neues Leitmotto auf. In diesem Jahr lautet es: "Tiere schützen, nicht verraten. Neues Tierschutzgesetz – jetzt".

6:00 Uhr 📌 Das wird heute wichtig in RLP In Rheinland-Pfalz ist heute am Brückentag nicht wirklich viel los, deshalb habe ich heute nur zwei kleinere Termine in dieser Kategorie: Die neue rheinland-pfälzische Digitalisierungsministerin Dörte Schall (SPD) stellt in Bad Sobernheim die Mobilfunk-Toolbox vor. Das ist ein Service-Angebot für Unternehmen und Kommunen, das dabei helfen soll, neue Mobilfunkanlagen zu realisieren. Im Landkreis Bad Kreuznach konnte mit der Toolbox ein geeigneter Standort für eine neue Mobilfunkanlage gefunden werden. Heute werden die neuen "Pfälzischen Weinhoheiten" gewählt. Ab 19 Uhr wird in Neustadt a. d. Weinstraße eine Königin oder Hoheit sowie Prinzessinnen (oder Weinhoheiten) gekürt. Frauen werden weiterhin eine Krone tragen, sollte aber der männliche Kandidat sich durchsetzen, trägt er eine Anstecknadel. Im Sommer dieses Jahres hatte Pfalzwein bekannt gegeben, das Amt zukünftig geschlechtsneutral aufstellen zu wollen.

5:59 Uhr ☀️ Immer mehr Balkonkraftwerke Gute Nachricht für den Klimaschutz: In Deutschland werden immer mehr Balkonkraftwerke installiert. Anfang des Monats waren es doppelt so viele wie noch zu Jahresbeginn - nämlich gut 706.000. Das hat die Bundesnetzagentur bekannt gegeben. Der Bundesverband Solarwirtschaft geht davon aus, dass die Zahl weiter steigt und begründet dass damit, dass es mittlerweile weniger Bürokratie gebe und auch die Preise für die Solarsysteme gesunken seien. Sendung am Fr. , 4.10.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3