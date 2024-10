Das Gutenberg-Museum soll schicker, moderner und sicherer werden. Dafür schließt es am Sonntagabend (6. Oktober) erst einmal seine Türen. Ein Teil der Ausstellung wird dann im Naturhistorischen Museum zu sehen sein.

Ein letztes Wochenende wie immer, dann brechen neue Zeiten für das alte Mainzer Gutenberg-Museum an. Das "Weltmuseum der Druckkunst" wird neu gebaut. Die Ausstellung, die jahrzehntelang in dem in den 1960er-Jahren entstandenen Museumsgebäude zu sehen war, wird es so nicht mehr geben.

Das neue Gutenberg-Museum wird auch innen ganz neu gestaltet. h4a Architekten

Neubau des Gutenberg-Museums für 108 Millionen Euro

Der Standort am Liebfrauenplatz, gegenüber vom Mainzer Dom, bleibt. Aber das alte Gebäude wird voraussichtlich ab Februar 2025 abgerissen. Dort soll dann bis 2026 ein luftiges, modernes Museum entstehen.

Die Kosten für diesen Mega-Bauprojekt sind im Moment mit 108 Millionen Euro veranschlagt. Den größten Teil davon übernimmt die Stadt Mainz. Der Bund hat bereits einen Zuschuss zugesagt, die Stadt hofft aber auch noch auf finanzielle Unterstützung vom Land Rheinland-Pfalz.

Der Neubau des Gutenberg-Museums, das Jahrhundertprojekt in Mainz, nimmt Fahrt auf.

Wenn sich am Sonntagabend die Museumstüren schließen, schließt sich also auch ein Kapitel Stadtgeschichte. Und das Museumsteam beginnt damit, die Schätze in ein neues, vorübergehendes Zuhause zu bringen - ins Naturhistorische Museum. Bibliothek und die Verwaltung des Druckladens waren schon vorher umgezogen.

Schätze werden vorsichtig ins neue Zuhause gebracht

Nun geht es darum die Exponate sicher umzuziehen. Dazu gehören die sehr wertvollen Gutenberg-Bibeln, schwere Druckmaschinen oder auch das "Kleinste Buch der Welt". Das alles wird in den nächsten Wochen verpackt und vorsichtig abtransportiert. Ab dem 23. November wird dann die neue Ausstellung "Gutenberg-Museum MOVED" eröffnet.

Mainzer Kulturdezernentin freut sich

"Mit der Schließung des Museums und der Wiedereröffnung im Naturhistorischen Museum haben wir wichtige Meilensteine in der Bauplanung erreicht", erklärt Bau- und Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD). Das bedeute einen weiteren Schritt zum neuen Museum der Zukunft.