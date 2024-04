Es ist ein historischer Schatz: Eine mehr als 500 Jahre alte Bibel kommt ins Gutenberg-Museum nach Mainz. Heute wird sie vorgestellt.

Diese seltene Bibel wird künftig im Mainzer Gutenberg-Museum zu sehen sein. Pressestelle Stadt Mainz

"Das Mainzer Gutenberg-Museum wird um ein Glanzstück erweitert", so formulierten es die Verantwortlichen von Stadt und rheinland-pfälzischem Kulturministerium, als sie Ende letzten Jahres bekannt gaben: Wir kaufen eine seltene, historische Bibel.

Bei der Neuerwerbung handelt es sich um ein so genanntes Blockbuch aus der Reihe "Biblia Pauperum" - eine Bibel aus dem Jahr 1460.

Das ist ein Blockbuch Ein Blockbuch, auch Holzschnittbuch genannt, ist ein Buch, bei dem die Druckform jeweils für eine ganze Seite mit Bild oder Text aus einer Holztafel geschnitten wurde. Manchmal wurden Texte nachträglich noch von Hand oder mit Lettern zu den gedruckten Bildern hinzugefügt. Die Blockbücher markierten den Übergang von der Handschriften-Kultur zum Buchdruck. Vor der Erfindung der beweglichen Buchstaben konnten so bereits Bücher in kleinen Serien hergestellt werden.

Seltene Bibel für Mainz kostete 1,85 Millionen Euro

Die historische Bibel hat gerade einmal 40 Seiten und hat rund 1,85 Millionen Euro gekostet. Sie wurde mit Geld der Stadt Mainz, des Landes Rheinland-Pfalz und verschiedener Stiftungen finanziert. Zuvor befand sich die historische Bibel in Privatbesitz.

Historische Bibel wird im Gutenberg-Museum Mainz präsentiert

Am Montagmittag wird das seltene Stück nun auf einer Pressekonferenz in seinem neuen Zuhause, dem Gutenberg-Museum, der Öffentlichkeit präsentiert. Mit dabei sind dann der rheinland-pfälzische Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck, die Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD), Ulf Sölter, Direktor des Gutenberg-Museums und Dr. Nino Nanobashvili, die Kuratorin für Buch- und Druckgeschichte des Mainzer Museums.

Ein Exemplar in der Qualität und Vollständigkeit (...) ist bundesweit einmalig.

Das Gutenberg-Museum in Mainz nennt sich auch "Weltmuseum der Druckkunst". Es widmet sich vor allem dem Erfinder des Drucks mit beweglichen Lettern, Johannes Gutenberg. Dem Museum gehören nach eigenen Angaben bislang zwei von weltweit 49 erhaltenen Gutenberg-Bibel-Exemplaren.

Sanierung des Gutenberg-Museums verschiebt sich

In diesem Frühjahr sollte eigentlich mit der Sanierung und dem Neubau des Gutenberg-Museums begonnen werden. Allerdings verzögert sich der Baustart. Die Sammlung des Museums wird während der Arbeiten in das Gebäude des Naturhistorischen Museums in Mainz umziehen. Dort wurde in den vergangenen Monaten eine eigene Schatzkammer gebaut, in der die wertvollen Bibeln dann ausgestellt werden sollen.

Für diese Schatzkammer waren extra Hochsicherheitstüren bestellt worden. Deren Lieferung verzögert sich allerdings, sodass der Umzug des Museums auf den Herbst verschoben wurde.