98.000 Bücher des Mainzer Gutenberg-Museums ziehen um

Es ist eine Mammutaufgabe: 2,2 Kilometer an Bücherregalen müssen in den nächsten zwei Wochen umziehen. Mit der Forschungsbibliothek hat der Umzug des Gutenberg-Museums offiziell begonnen.

In den Regalen der Bibliothek verstecken sich viele wertvolle Schätze. Darunter Bücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert, Künstlerbücher aus ungewöhnlichem Material oder auch Miniaturbücher, die nur wenige Zentimeter groß sind. Um sie beim Umzug nicht zu beschädigen, hebt Flamur Bajraktari ein Buch nach dem anderen ganz vorsichtig aus dem Regal. Ihm gehört ein Frankfurter Umzugsunternehmen.

Vorsichtig und mit Handschuhen packen Flamur Bajraktari und seine Kollegen die wertvollen Bücher in die Kisten. SWR Vanessa Siemers

Die dunklen Schutzhandschuhe gehören dabei schon zu seiner Standardausrüstung. Bei diesen speziellen Büchern muss Bajraktari aber noch viel mehr beachten. Damit sie beim Transport nicht umkippen, stellt er sie ganz dicht und aufrecht nebeneinander. "Wichtig ist, dass die Bücher gerade transportiert werden", sagt Bajraktari. Außerdem packt er in den Karton noch Luftpolsterfolie und Styroporschnipsel ein. Das soll verhindern, dass die Bücher Feuchtigkeit ziehen.

Rund 98.000 Bücher müssen ein- und wieder ausgepackt werden

Einfach so einpacken, kann er die Bücher aber nicht. Damit sie später auch wieder richtig in die Regale einsortiert werden, müssen sie in einer bestimmten Reihenfolge in die Kisten gepackt werden. Dafür hängen an jedem Regal kleine, weiße Aufkleber mit Nummern. Die zeigen, welche Bücher in welches Regal gehören.

Die Zettel mit den Nummern geben an, in welcher Reihenfolge die Bücher gepackt werden sollen. SWR Vanessa Siemers

Der Umzug der Bibliothek ist für die Leiterin, Maria Linsmann, ein besonderer Moment. "Ich bin schon nervös, ob alles klappt. Aber ich bin auch optimistisch, wir haben es gut vorbereitet", sagt sie. Trotzdem sei es natürlich eine Herausforderung, auch, weil einige Bücher sehr wertvoll seien. Dabei gehe es aber nicht nur um den materiellen Wert. Viele Bücher könnten, wenn sie beschädigt werden, nicht wieder besorgt werden. Außerdem führe die Gutenberg-Bibliothek auch Bücher, von denen es nur noch sehr wenige Exemplare gebe, so Linsmann.

Es kann welche geben, die in keiner anderen Bibliothek vorhanden sind. Wenn es das Buch nur einmal hier gibt, ist das natürlich besonders wertvoll.

Bibliothek des Gutenberg-Museums soll im September wieder öffnen

Damit die Bücher möglichst wenig bewegt werden, sollen die Bücherkisten nur gerollt und nicht getragen werden. Dafür hat das Museum extra einen Außenaufzug besorgt, über den die Kisten dann in den LKW transportiert werden. Der LKW fährt die Bücher dann in die Steinhalle des ehemaligen römisch-germanischen Zentralmuseums. Dort werden sie solange aufbewahrt, bis der Neubau des Gutenberg-Museums fertig ist.

Mit diesem Außenaufzug werden die Bücherkisten sicher nach unten transportiert. Dort werden sie dann in den Umzugstransporter geladen. SWR Vanessa Siemers

Bei all dem logistischen Aufwand ist es nach Angaben der Stadt Mainz ein Glücksfall gewesen, dass die Bibliothek vorübergehend in die Steinhalle einziehen kann. Dort wäre vieles, wie beispielsweise Regale, vorhanden, was die Bibliothek nutzen könne. Bis alle Bücher umgezogen sind, dauert es rund zwei Wochen. Anfang September soll die Gutenberg-Bibliothek dann im Gebäude, in dem das römisch-germanische Zentralmuseum untergebracht war, öffnen.