Jury entscheidet in Mainz über Zukunft des Gutenberg-Museums

Am Donnerstagabend wird in Mainz bekannt gegeben, welches Büro den Architektenwettbewerb zum Neubau des Gutenberg-Museums gewonnen hat. Es soll am selben Standort wie bisher entstehen, historische Gebäude sollen nach dem Willen der Stadt mit in die Pläne einbezogen werden.

Die Spannung bei den Beteiligten ist groß: 25 internationale Architekturbüros waren per Losverfahren zur Teilnahme an dem Wettbewerb zugelassen worden, so der Mainzer Oberbürgermeister Ebling. Nur eines von ihnen wird den Neubau des weltweit bekannten Mainzer Druck-Museums umsetzen, das jedes Jahr von etwa 140.000 Gästen besucht wird. Von Freitag an werden die Wettbewerbsarbeiten im Naturhistorischen Museum in Mainz öffentlich ausgestellt. Neubaubeginn des Gutenberg-Museums für 2024 geplant Bis an dem neuen Gebäude tatsächlich gebaut wird, wird noch einige Zeit vergehen. Für Ende des kommenden Jahres ist zunächst ein Umzug geplant: Die wichtigsten Ausstellungsstücke des selbst ernannten "Weltmuseums der Druckkunst" werden dann im Naturhistorischen Museum der Stadt eine vorübergehende Heimat finden. Die Verantwortlichen hoffen, dass der Neubau des Gutenberg-Museums dann im Jahr 2027 fertiggestellt ist. 2018: Bürger stimmten gegen Bibelturm Vor einigen Jahren sorgte der Entwurf eines Architektenbüros zur Erweiterung des Gutenberg-Museums in Mainz für Unmut. Die Pläne sahen den Bau des so genannten Bibelturms vor - ein modernes Gebäude am Rande des Marktplatzes. So hätte der Bibelturm laut Planung aussehen sollen. Pressestelle DFZ Architekten GmbH Schnell fand sich eine Bürgerinitiative, die intensiv gegen seinen Bau kämpfte - und schließlich den Kampf gewann. Im April 2018 kam es zu einem Bürgerentscheid, bei dem der Bibelturm mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde.

