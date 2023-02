Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag und Samstag Warnstreiks in Mainz angekündigt. Betroffen sind die städtischen Ämter und die Müllabfuhr.

Wie ver.di dem SWR mitteilte, werden Angestellte der Stadt Mainz, des Mainzer Wirtschaftsbetriebs und des Mainzer Entsorgungsbetriebs die Arbeit niederlegen. Unter anderem komme es deshalb zu Einschränkungen auf dem Bürgeramt.

Auch der Entsorgungsbetrieb sei zum Streik aufgerufen. Dadurch entfalle in Mainz die Straßenreinigung nach der Weiberfastnacht und dem Kinder- und Jugendmaskenzug am Samstag. An beiden Tagen werde im Stadtgebiet und im Landkreis Mainz-Bingen außerdem der Müll nicht abgeholt, so die Gewerkschaft. Vom Streik ausgenommen sind Erzieherinnen und Erzieher in städtischen Kindergärten in Mainz. Sie sollen laut ver.di ganz normal weiterarbeiten.

Busausfälle wegen Streik bei ESWE in Wiesbaden

In Wiesbaden wird am Freitag auch gestreikt. Deshalb fahren dort nach Angaben der ESWE keine Busse. Auf den Strecken nach Mainz komme es dadurch auch zu Ausfällen. Die Linien 28 und N7 entfallen komplett. Die Linien 6, 9 und 33 fahren nur bis zum Bahnhof Wiesbaden-Ost oder fallen ganz aus.

In der aktuellen Tarifrunde fordern ver.di und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant.