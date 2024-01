Bei der Sparkasse in Rheinhessen stehen die Zeichen auf Digitalisierung. Wir sagen Ihnen, wo Filialen und Geldautomaten geschlossen werden.

Bisher hatte die Sparkasse 29 Beratungscenter und Geschäftsstellen in Rheinhessen, dazu jede Menge Geldautomaten. Im Sommer teilte die Sparkasse dann mit, dass sie dieses Netz erheblich ausdünnen wird. Nun wurden 18 Geldautomaten außer Betrieb genommen.

Vor allem Geldautomaten in Mainz und Worms betroffen

Betroffen sind unter anderem acht sogenannte SB-Stellen in Mainz und fünf in Worms. Aber auch in Nieder-Olm, Gau-Odernheim und Dittelsheim-Heßloch wurden Geldautomaten vom Netz genommen. In Gau-Odernheim hatten die Ortsverbände von CDU und FWG etwa 370 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt, allerdings ohne Erfolg.

Als Grund gibt die Rheinhessen Sparkasse an, dass Kundinnen und Kunden immer häufiger die Online-Angebote der Bank nutzten. Deshalb werde in Zukunft mehr auf größere Beratungscenter sowie digitale und telefonische Angebote gesetzt.

Diese Sparkassen-Filialen sind geschlossen worden oder wurden zu SB-Stellen Diese Geschäftsstelle wurde komplett geschlossen: Geschäftsstelle Guntersblum Diese SB-Stellen sind geschlossen worden: Mainz Cinestar

Dijonstraße

Jakob-Welder-Weg

Geschwister-Scholl-Straße

Marienborn

Markthäuser

Rektor-Forrestierstraße

ZDF Worms Alzeyer Straße

Heppenheim

Hochheim

Klinikum

Weinsheim Weitere Orte in der Region Dittelsheim-Heßloch

Gau-Odernheim

Groß-Rohrheim

Lampertheim - Kaiserstraße

Nieder-Olm - Selztalcenter Diese Geschäftsstellen wurden zu SB-Stellen: Mainz Geschäftsstelle Bretzenheim

Geschäftsstelle Hechtsheim

Geschäftsstelle Am Dom

Geschäftsstelle Hindenburgstraße

Geschäftsstelle Mombach

Geschäftsstelle Finthen Geschäftsstelle Lerchenberg (soll im ersten Halbjahr 2024 auch als SB-Stelle geschlossen werden) Worms Geschäftsstelle Worms - Herrnsheim

Geschäftsstelle Worms - Horchheim Geschäftsstelle Liebenauer Feld (soll im ersten Halbjahr 2024 auch als SB-Stelle geschlossen werden) Weitere Orte in der Region Geschäftsstelle Biblis

Geschäftsstelle Eich

Geschäftsstelle Nierstein

Zahlreiche Sparkassen-Filialen in SB-Stellen umgewandelt

Bereits im vergangenen Jahr war die Zahl der Sparkassen-Geschäftsstellen von 29 auf 15 fast halbiert worden. Die Geschäftsstelle in Guntersblum wurde komplett geschlossen. 13 Sparkassen in Mainz, Worms, Eich, Nierstein und Biblis wurden in SB-Stellen umgewandelt.

Im Laufe des 1. Halbjahres 2024 wird auch die Filiale in Mainz-Lerchenberg ganz geschlossen, ebenso wie die im Liebenauer Feld in Worms.

Sparkasse Rheinhessen will keine Stellen abbauen

Mit den Schließungen und Umwandlungen der Standorte gehen laut Sparkasse keine Entlassungen einher. Beraterinnen und Berater würden in den größeren Beratungs- oder Kundenservicecentern arbeiten und die dortigen Teams verstärken.

Die Rheinhessen Sparkasse ist eine Fusion der Sparkasse Mainz mit der Sparkasse Worms-Alzey-Ried.