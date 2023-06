Anfang 2023 hatte die Sparkasse Koblenz viele Geldautomaten aus Angst vor Automatensprengern abgeschaltet. Nun werden fünf davon nachts wieder in Betrieb genommen.

Nach Angaben der Sparkasse Koblenz stehen zunächst ab Mittwoch nachts die Geldautomaten im Forum Mittelrhein und im Löhr-Center wieder zur Verfügung. Am Donnerstag geht den Angaben zufolge ein weiterer im Löhr-Center in Betrieb – am Freitag dann der Automat im Globus und am Montag der im Bendorfer Kaufland. Die Sparkasse hatte auch die Geldautomaten Anfang des Jahres nach Sprengungen über Nacht ausgeschaltet. Tagsüber blieben sie in Betrieb.

Schließungen von SB-Automaten, um Kunden in und um Koblenz zu schützen

Oberstes Ziel war es demnach, Kunden und Anwohner zu schützen, so die Sparkasse. Auch mit der Sparkassenkarte kamen Kunden nicht mehr in die Bankfilialen mit den Geldautomaten hinein. Frei zugängliche Geldautomaten, beispielsweise in der Innenstadt, blieben aber weiterhin für die Kunden nutzbar.

Die Volksbank RheinAhrEifel hatte nach eigenen Angaben bereits im Dezember entschieden, insgesamt sieben SB-Filialen in Koblenz nachts von 0 bis 6 Uhr morgens zu schließen.

Neue Sicherheitsmaßnahmen: Weitere Geldautomaten der Sparkasse Koblenz sollen wieder öffnen

Bereits vor einigen Wochen hatte die Sparkasse Koblenz angekündigt, je nach Standort eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen gegen Geldautomatensprengungen zu prüfen und umzusetzen. "Wir freuen uns, dass wir die ersten fünf Geldautomaten so schnell wieder in Betrieb nehmen können", erklärt Matthias Nester, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Koblenz.

Er betont aber auch: "Die Bargeldversorgung unserer Kundinnen und Kunden in Koblenz und der Umgebung ist uns sehr wichtig. Oberstes Ziel bleibt aber, Anwohner und Kunden vor Schaden zu bewahren."

Die Umsetzung der verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen für weitere Geldautomaten der Sparkasse Koblenz, die momentan außer Betrieb sind, dauert den Angaben zufolge derzeit noch an.