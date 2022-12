Erneut Geldautomat gesprengt - diesmal in Koblenz-Rauental

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten der Sparkasse im Koblenzer Stadtteil Rauental gesprengt. Er stand auf dem Gelände eines Supermarktes.

Die Polizei fahndet aktuell noch nach den Tätern und bittet Zeugen, sich zu melden. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist in der Nacht auf Mittwoch auch in Mertloch im Kreis Mayen-Koblenz in eine Bankfiliale eingebrochen worden. Gesprengt worden sei hier aber nichts. Die Polizei vermutet, dass die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen.

Automatensprengungen im Norden von RP häufen sich

Immer wieder sind in den vergangenen Wochen und Monaten Geldautomaten im Norden von Rheinland-Pfalz gesprengt worden, zuletzt unter anderem in Oberhonnefeld-Gierend im Kreis Neuwied und im Koblenzer Stadtteil Karthause. Dort wurde das Gebäude der betroffenen Bankfiliale durch die Sprengung erheblich beschädigt.