Geldautomat in Herschbach gesprengt

In Herschbach im Westerwaldkreis haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben könnten.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner früh morgens um 3:25 Uhr einen lauten Knall gemeldet. Weitere Zeugen hätten beobachtet, wie mehrere Personen mit einem dunklen Auto Richtung Schenkelberg geflüchtet seien - möglicherweise weiter Richtung B8.

Gebäude bei Sprengung stark beschädigt

Das Gebäude sei durch die Sprengung erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Es werde jetzt untersucht, ob das Gebäude einsturzgefährdet sei. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Fahndung eingeleitet und sucht nach Zeugen.

Polizei Koblenz bittet um Hinweise

In dem Zeugenaufruf der Ermittler in Koblenz heißt es: Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben? Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Koblenz und Montabaur entgegen.