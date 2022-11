Versuchte Geldautomaten-Sprengung in Selters

In Selters im Westerwald haben Unbekannte in der Nacht versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Nach Angaben der Polizei blieb es allerdings bei dem Versuch.

Demnach beschädigten sie aber den Geldautomaten einer Sparkassenfiliale. Die Täter konnten entkommen, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges gegen 2:30 Uhr in der Nacht oder schon in den Tagen zuvor in der Nähe der Sparkassenfiliale in Selters beobachtet hat, zum Beispiel auch abgestellte Fahrzeuge, solle sich bei der Polizei melden.