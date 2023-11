per Mail teilen

Gute Nachrichten für viele Pendler im Rhein-Main-Gebiet: Mitte Dezember soll der Verkehr zumindest über den südlichen Teil der Salzbachtalbrücke auf der A66 wieder rollen.

Die Salzbachtalbrücke verbindet Wiesbaden mit dem Rheingau. 80.000 Fahrzeuge rollten hier täglich über das Bauwerk. Vor zwei Jahren musste die marode Brücke dann gesprengt werden, weil Betonteile heruntergefallen waren. Seitdem klafft eine Lücke in der A66 über dem Salzbachtal und viele Menschen müssen deswegen Umwege und Staus in Kauf nehmen.

Zeitplan für Salzbachtalbrücke eingehalten

Nun teilt die Autobahn GmbH mit: Noch vor Weihnachten soll die Salzbachtalbrücke wieder befahrbar sein, jedenfalls der südliche Teil. Die Autobahnbrücke soll am 18. Dezember mit einem Festakt eröffnet werden. Dazu wird unter anderem auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erwartet, der vor wenigen Monaten schon die neue Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden für den Verkehr freigegeben hat.

Bis zu dahin gibt es aber noch einiges zu tun. Derzeit wird der Asphalt aufgetragen. Dann müssen Fahrbahnmarkierungen gesetzt und Leitplanken und Lärmschutzwände aufgestellt werden.

Erst einmal Tempolimit auf der Salzbachtalbrücke

Am Tag nach der feierlichen Eröffnung soll dann der Verkehr auf der Brücke rollen dürfen - allerdings aus Sicherheitsgründen erst einmal mit Einschränkungen. In Richtung Frankfurt geht es erst einmal über zwei Spuren mit Tempo 80. In Richtung Rheingau gibt es ebenfalls zwei Spuren - hier wird Tempo 60 gelten.

2025 soll komplette Brücke fertig sein

Parallel wird derzeit am nördlichen Brückenteil in Richtung Rheingau gebaut. Mitte 2025 soll die komplette Brücke nach den Plänen der Autobahn GmbH freigegeben werden. Für den Bau sind Kosten von insgesamt 225 Millionen Euro veranschlagt. 2018 waren die Verantwortlichen noch von Kosten in Höhe von noch 146 Millionen Euro ausgegangen. Als Grund für die Kostensteigerung nennt die Autobahngesellschaft die allgemein gestiegenen Baupreise.