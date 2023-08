per Mail teilen

Nach zehn Jahren Bauzeit ist die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden endlich fertig. Am Montagmorgen ist die Autobahnbrücke endgültig freigegeben worden.

Etwa 250 Millionen Euro hat die neue Brücke nach Angaben der Autobahn GmbH gekostet. Drei Fahrstreifen in beide Richtungen sollen dafür sorgen, dass die Verkehrsprobleme zwischen Mainz und Wiesbaden der Vergangenheit angehören.

Ausgelegt wurde die neue Autobahnbrücke für mindestens 90.000 Fahrzeuge am Tag. Auf beiden Brückenhälften gibt es zudem Rad- und Gehwege.

Testfahrt auf der Schiersteiner Brücke morgens um 3 Uhr

Zunächst gab es noch eine Testfahrt: "Wir haben heute Nacht um 3 Uhr begonnen und sind die Strecke einmal abgefahren", so Jörg Steincke von der Außenstelle Wiesbaden der Autobahn GmbH. "Es hat alles funktioniert, 5:03 Uhr waren wir durch." Im Bereich der Anschlussstellen Mainz-Gonsenheim, Mainz-Mombach und Wiesbaden-Äppelallee haben seine Kollegen anschließend die Absperrungen abgebaut.

Das Brückenteil in Fahrtrichtung Wiesbaden war bisher komplett gesperrt. Jetzt können auf der Brücke erstmals alle drei Spuren genutzt werden. Auch in Richtung Mainz sind jetzt drei Spuren in Betrieb.

Tempolimit an der Abfahrt Mainz-Mombach bleibt

Von Wiesbaden kommend gibt es allerdings noch eine Einschränkung: An der Abfahrt Mainz-Mombach wird der Verkehr etwas versetzt auf die sogenannte Vorlandbrücke geleitet. Deshalb gilt dort nach Angaben der Autobahn GmbH auch weiterhin nur Tempo 40.

Proteste gegen sechsspurigen Ausbau in Mainz

In Hessen ist die A643 sechsspurig. Hinter der Schiersteiner Brücke auf rheinland-pfälzischer Seite wird die Autobahn auf vier Spuren verengt. Seit Jahren diskutieren Politiker, Bürger und Umweltverbände darüber, ob die A643 ausgebaut werden sollte. Denn die Autobahn verläuft dort mitten durch ein Naturschutzgebiet. Momentan ist ein Ausbau jedoch nicht abzusehen. Inzwischen beschäftigt sich die EU mit dem Thema.

Lückenschluss Salzbachtalbrücke

In der Region Mainz-Wiesbaden warten jetzt viele Autofahrer darauf, dass die Salzbachtalbrücke in Hessen fertig wird. Denn erst dann ist die A66 von Wiesbaden in Richtung Frankfurt wieder durchgängig befahrbar. Und das wird dann dazu führen, dass der Verkehr auf der A643 zwischen Mainz und Wiesbaden zunimmt. Ein Teil der Salzbachtalbrücke soll Ende des Jahres freigegeben werden.