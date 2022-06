Arbeiten für neue Salzbachtalbrücke liegen im Zeitplan

Ein großer Knall im November 2021 und die marode Salzbachtalbrücke lag in Schutt und Asche. Seitdem sei einiges passiert, so die Verantwortlichen bei einem Vor-Ort-Termin am Montagabend. Oliver Luksic, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr und Stephan Krenz von der Autobahn GmbH, hatten sich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt gemacht.