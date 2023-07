per Mail teilen

Da hatte wohl einer zu viel Energie: Am Sonntagnachmittag ist in einem Mainzer Fitnessstudio ein Mann ausgerastet.

Der 28-Jährige hatte in dem Fitnessstudio in der Mainzer Innenstadt unter anderem mit Hantelscheiben um sich geworfen. Dabei war ein Spiegel zu Bruch gegangen. Außerdem forderte er andere Menschen in dem Fitnessstudio auf, mit ihm zu kämpfen. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert.

Halbnackter Mann fordert Polizei zum Kampf heraus



Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, trafen sie den Mann oberkörperfrei an. Er forderte auch die Polizistinnen und Polizisten zum Kampf heraus. Ein normales Gespräch mit dem Mann sei nicht möglich gewesen, so ein Polizeisprecher. Schließlich habe man es geschafft, dem 28-Jährigen Handschellen anzulegen - zuvor hatte man ihm gedroht, einen Taser einzusetzen. Auf richterlichen Beschluss musste der Mainzer den Abend dann in einer Zelle auf der Polizeidienststelle verbringen, bis er sich beruhigt hatte.

Warum der Mann so aggressiv war, müsse noch ermittelt werden, so die Polizei. Er bekomme aber auf jeden Fall mehrere Strafanzeigen.

Großer Aufruhr im und vor dem Fitnesstudio



Weil die Lage vor Ort am Anfang unklar war, rückte die Polizei zunächst mit gleich mehreren Streifenwagen aus. Der Einsatz sorgte deswegen für ziemliches Aufsehen. Er wurde von mehreren Menschen gefilmt und auch in sozialen Medien geteilt.