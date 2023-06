Mit der Mainzer Polizei auf Jagd nach Verkehrssündern

Insgesamt haben die Polizeibeamtinnen und -beamten an diesem Tag in Mainz-Weisenau 46 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. 22 von ihnen hatten ein Handy in der Hand, 19 waren nicht angeschnallt. Bei fünf Verkehrsteilnehmern führten die Polizisten Alkoholtests durch, in einem Fall nahmen sie wegen Drogenverdachts eine Urinprobe ab. Doch alle Tests waren negativ. Die Kontrollwoche zu "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" geht noch bis Dienstag. Anlass dafür sind nach Polizeiangaben gestiegene Unfallzahlen in den vergangenen Jahren.