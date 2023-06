Strengeres Waffenverbot am Mainzer Hauptbahnhof

Am Mainzer Hauptbahnhof darf man am kommenden Wochenende keine Gegenstände dabeihaben, die andere verletzen können. Mit dieser Maßnahme will die Bundespolizei für mehr Sicherheit sorgen.

Generell sind Waffen wie zum Beispiel Einhandmesser in Bahnhöfen verboten. Die Bundespolizei will mit der Verschärfung dieser Regelung an diesem Wochenende nach eigenen Angaben die Sicherheit der Reisenden erhöhen. Dafür hat sie eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die von Freitag, 15 Uhr bis Sonntag, 20 Uhr gilt. In dieser Zeit sollen verstärkt Kontrollen stattfinden.

Auch Taschenmesser sind verboten

Die Allgemeinverfügung umfasst Waffen, jede Art von Messern und andere gefährliche Gegenstände wie beispielsweise Abwehrspray. Wer ein Taschenmesser mit einer Klingenlänge über sechs Zentimeter oder andere Gegenstände hat, mit denen man jemanden verletzen kann, muss diese abgeben und mit einem Bußgeld rechnen. Außerdem drohen ein Platzverweis und ein Bahnhofsverbot.

Immer mehr Gewaltdelikte an Bahnhöfen

Hintergrund ist nach Angaben der Bundespolizei, dass es am Mainzer Hauptbahnhof immer häufiger zu Gewaltdelikten kommt. Auch in den Bahnhöfen in Frankfurt am Main, Fulda oder Saarbrücken gilt am Wochenende die verschärfte Allgemeinverfügung. Neben verstärkter Polizeipräsenz sollen Plakate vor Ort aufs ausgeweitete Waffenverbot aufmerksam machen.