Durchwachsenes Weihnachtsgeschäft in der Pfalz

Viele Einzelhändler sind unzufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft in der Pfalz. Ihre Umsätze sind im Vergleich zu 2022 im Durchschnitt zurückgegangen.

Besonders durchwachsen lief das Geschäft am ersten und dritten Advent, sagte Thomas Scherer vom Handelsverband Südwest. Nur um den zweiten Advent haben mehr Menschen in Pfälzer Geschäften eingekauft.

Deko-Artikel und Raclette-Grills für die Weihnachtszeit

Betroffen sind demnach alle Branchen. Für Einzelhändler, die ein Drittel ihres Jahresgeschäfts mit dem Weihnachtsgeschäft machen, sei es umso schlimmer, erklärt Scherer. Besonders schlecht läuft es gerade unter anderem für Uhren- und Schmuckgeschäfte. Dort werde normalerweise an Weihnachten viel eingekauft.

Immerhin gibt es auch einzelne Lichtblicke: Der Spielzeughandel ist vergleichsweise stabil geblieben, sagt Scherer. Und viele Pfälzer wollten es sich offenbar zuhause gemütlich machen: entsprechende Produkte wie Dekoartikel, aber auch etwa bestimmte elektrische Küchengeräte wie Raclette-Grills liefen gut, so Scherer.

Auf der Maximilianstraße in Speyer lassen sich Weihnachtsmarkt und Weihnachtsshopping gut verbinden SWR

Weniger Weihnachtsshopping auch in Landau

Auch im südpfälzischen Landau werden die Umsätze vieler Einzelhändler unter den Zahlen aus dem Vorjahr liegen. Martin Messemer von der Stadtverwaltung ist regelmäßig im Austausch mit den Einzelhändlern.

Die allgemeine Zurückhaltung beim Einkaufen momentan sei auch in Landau spürbar gewesen, sagt er. "Das wundert mich auch nicht, die Inflation spürt jeder". Das Geld sitze bei vielen eben nicht mehr so locker.

Online-Handel wichtig für Weihnachtsgeschäft

Um die Leute doch noch in Kauflaune zu bringen, hat Einzelhändler Osamah Farmawi dieses Mal auf den Online-Handel gesetzt. Sein Schuh- und Bekleidungsgeschäft in der Landauer Innenstadt hat dafür eine Online-Rabattaktion vorgezogen, die eigentlich erst für Januar geplant war.

Was in dieser Saison gut lief: Der Umsatz bei der Winterkleidung dpa Bildfunk Picture Alliance

Neustadt mit besserem Weihnachtsgeschäft

Etwas aus dem durchwachsenen Trend herauszufallen scheint Neustadt an der Weinstraße. Dort leitet Markus Schmitt ein Modegeschäft. Er berichtet, dass der Einzelhandel in der Stadt von zahlreichen Touristen aus dem Umkreis profitiert habe. Das Geschäft sei für viele sogar etwas besser als im Vorjahr gewesen.

Zum Wintereinbruch Anfang Dezember waren viele Kunden von Schmitt auf der Suche nach warmer Kleidung. Jacken, Thermohosen und Rollkragenpullis verkauften sich besonders gut. Ein Trend, der sich auch in der restlichen Pfalz zeigte, heißt es dazu vom Handelsverband.

Optimismus für 2024

Einzelne Einzelhändler blicken optimistisch ins kommende Jahr. Edmund Keller ist Inhaber eines Schuhgeschäfts in Ludwigshafen. Auch er spürt die Kaufzurückhaltung, ist aber trotzdem zuversichtlich, was 2024 betrifft: Keller betont, dass sich weiter viele Kunden im Geschäft beraten lassen wollen. Wer das biete, der könne optimistisch in die Zukunft blicken. Auch wenn das Weihnachtsgeschäft vielleicht nicht so gut war.