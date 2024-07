per Mail teilen

Nicht unter, sondern auf dem Wasser geht die Reise für das U-Boot U17 am Freitag in Speyer weiter. Etappenziel: Mannheim. Der 350 Tonnen schwere Koloss steht bereits auf einem Ponton.

Am Freitagmorgen beginnt ein neuer Abschnitt der Reise des ausgemusterten U-Boots U 17 auf seinem Weg von Speyer ins baden-württembergische Sinsheim: Es geht aufs Wasser. Zunächst auf den Rhein - später auf den Neckar. Das erste Etappenziel am Freitag ist der Industriehafen Mannheim.

Dort soll das 350-Tonnen schwere Ungetüm nochmal testweise um mehr als 70 Grad auf die Seite gekippt werden - mit einer extra angefertigten Drehvorrichtung.

Zu hoch für viele Brücken: U 17 muss gekippt werden

Das neun Meter hohe U-Boot muss auf dem vierwöchigen Transport in Richtung Technik Museum Sinsheim immer wieder auf die Seite gekippt werden, damit es unter verschiedenen Brücken durch passt. Die bekannteste: Die Alte Brücke in Heidelberg. Geplant ist, dass U 17 die Alte Brücke am Montag um etwa 10 Uhr passiert - vermutlich unter den Augen zahlreicher Schaulustiger.

Auf Land wurde das U-Boot bereits im November 2023 in Speyer erfolgreich zur Seite gekippt. Jetzt muss das auch auf dem Wasser klappen, damit das U-Boot unter mehreren Brücken durch passt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Transport des alten U-Bootes dauert vier Wochen

An diesem Tag geht es dann noch weiter bis nach Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis. Am Dienstag folgt die nächste Etappe auf dem Neckar bis nach Haßmersheim. Und dann wird der Koloss aus dem Wasser gehoben und für den rund zweiwöchige Straßentransport verladen - am Sonntag, den 14. Juli solls losgehen. Entlang der rund 50 Kilometer langen Straßen-Transportstrecke planen Gemeinden und Vereine zahlreiche Feste und Veranstaltungen.

Ankommen soll U 17 dann am Sonntag, den 28. Juli, um etwa 14 Uhr im Technik Museum in Sinsheim.

U-Boot-Projekt kostet insgesamt rund zwei Millionen Euro

Im vergangenen Jahr war das mehr als 50 Jahre alte U-Boot von Kiel nach Speyer transportiert worden. Hunderte Schaulustige verfolgten den Transport. Im Technik Museum in Speyer wurde U 17 seitdem auf den Weitertransport nach Sinsheim vorbereitet: Unter anderem wurde das U-Boot um 100 Tonnen leichter gemacht, indem alte Batterien und Gewichte ausgebaut wurden. Zudem wurde die Kippvorrichtung unter das U-Boot gebaut.

Das gesamte U-Boot-Projekt kostet nach Angaben der Technik Museen Sinsheim Speyer rund zwei Millionen Euro und wird überwiegend mit Spenden finanziert.