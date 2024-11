per Mail teilen

Schon wieder sind Unbekannte in das Vereinsheim des SV Dammheim bei Landau eingebrochen. Erst Mitte September waren dort bei einem Einbruch über 30.000 Euro gestohlen worden.

Diesmal haben der oder die Täter zwar kein Geld mitgenommen, aber durch den Einbruch dennoch Schaden angerichtet. Der Erste Vorsitzende des SV-Dammheims, Jochen Wiss, berichtete dem SWR, dass ein Fenster bei dem Einbruch eingeschlagen wurde. Außerdem seien mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt worden. Am Ende nahmen die Unbekannten nur eine Flasche mit Whiskey mit.

Dabei hat sich der Fußball- und Sportverein in dem kleinen Landauer Stadtdorf Dammheim noch nicht vom Schock über den ersten Einbruch erholt. Damals, in der Nacht vom 14. auf 15. September, hatten Unbekannte mehr als 30.000 Euro gestohlen. Das Geld stammte aus Einnahmen der vergangenen Monate wie dem Kerwegeld. Das Geld gehörte zum Teil auch anderen Vereinen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen?

Danach war die Solidarität mit dem Verein aus dem Landauer Stadtdorf groß. Bei einer Benefiz-Party waren zum Beispiel 2.500 Euro an Spenden zusammengekommen.

Die Einbrecher und Diebe vom ersten Einbruch sind noch nicht gefasst. Die Polizei untersucht jetzt, ob es irgendeine Verbindung zwischen den beiden Einbrüchen gibt.

Vereinsvorsitzender rätselt über Motiv der Einbrecher

"Es ist für auch unvorstellbar, gerade nachdem uns nach dem ersten Einbruch soviel Solidarität entgegengebracht wurde", sagte Vereinschef Wiss dazu, dass nun wieder Einbrecher zugeschlagen haben. Aber klar, man habe aus dem ersten Vorfall gelernt und kein Bargeld mehr im Clubhaus untergebracht.

Wiss fragt sich aber auch, wer dem lebendigen Sportverein, der gerade in der Jugendförderung beim Fußball sehr aktiv ist, so etwas antut. Entweder es seien Menschen, die dem SV Dammheim bewusst schaden wollen. Oder sie wüssten einfach nicht, welche Konsequenzen das für den Verein hat, so Wiss.

SV Dammheim wünscht sich bessere Sicherung

Nach dem zweiten Einbruch ist die Unsicherheit im Verein groß. Es könne so nicht weitergehen. Die Hoffnung ist, dass die Stadt Landau als Eigentümer und Vermieter des Vereinsgeländes reagiert und das Gelände bald besser absichern wird. Der Verein habe um ein Gespräch gebeten, sagte der Vorsitzende Jochen Wiss dem SWR. Und weiter: "Es belastet uns natürlich nach wie vor, gerade auch das Gefühl, dass hier ständig jemand auf uns ein Auge geworfen hat. Das ist kein schönes Gefühl."