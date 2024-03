Wenn die Ludwigshafener Bürgerinitiative "Wir vom Berliner Platz" in der Innenstadt Rosen verteilt, geht den Bürgern das Herz auf. Und der oft mit negativen Schlagzeilen bedachte Platz blüht auf.

40 Tausend Passanten strömen täglich über den zentralen Platz in der Ludwigshafener City - den Berliner Platz. Die Bürgerinitiative "Wir vom Berliner Platz" setzt sich seit Jahren für die Sauberkeit und die Sicherheit an diesem Platz ein. Besonders im Frühling und im Sommer steht die BI an vielen Nachmittagen mit ihrem Informationsstand auf dem Platz und klärt die Bürger in Kooperation mit der Polizei und der Stadt über wichtige Themen auf wie etwa "Trickbetrug".

1.000 Rosen gab es für Ludwigshafener Bürger. SWR

BI: Berliner Platz soll Ruheoase in Ludwigshafen sein

Aber der BI gehts um mehr. Jürgen Hundemer von der Ehrenamtsbörse Vehra betont: Der Platz soll eine Ruheoase mitten in der City sein, daher werde man sich auch dieses Jahr für die Begrünung und Bestuhlung des Berliner Platzes einsetzen. "Wir führen dazu demnächst Gespräche mit der Oberbürgermeisterin", so Hundemer.

Startschuss für die Arbeit der Initiative ist jedes Jahr das Verteilen von 1.000 Rosen auf dem Berliner Platz. "Damit wollen wir den Passanten ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Viele rennen ja ganz griesgrämig über den Platz ohne nach rechts oder links zu schauen, aber wenn man sie dann mit einer Rose beschenkt, strahlen die Menschen", weiß Wolfgang Bredthauer von der BI.

"Das gibt mir ein richtiges Glücksgefühl"

Und in der Tat, viele Passanten freuen sich an diesem Nachmittag über das unerwartete Geschenk und grinsen von einem Ohr zu anderen. "Das gibt mir ein richtiges Glücksgefühl, dass es so nette Leute in unserer Stadt gibt", freut sich eine junge Frau. "Durch diese Rose fühle ich mich willkommen und angenommen, gerade weil ich auch Ausländerin bin", beschreibt eine andere Passantin ihr Glücksgefühl. "Ich bin oft traurig über unsere Innenstadt. Die ist so schmucklos, nicht mal österlich geschmückt", bedauert eine Seniorin. "Aber diese Aktion, die freut mich. Es sind halt die Kleinigkeiten, die es ausmachen", betont die Seniorin.

Die Bürgerinitiative setzt sich für Sauberkeit und Sicherheit in der Ludwigshafener Innenstadt ein. SWR

Ziel: Innenstadt von Ludwigshafen lebenswerter machen

"Wir wollen raus aus den negativen Schlagzeilen", erklärt Hundemer, der sich als Vorsitzender der Ehrenmtsbörse auch für den Berliner Platz einsetzt. "Hier passiert nicht mehr als an anderen Orten in der Stadt. Das hat die Polizei statistisch nachgewiesen. Und doch hält sich das Gerücht hartnäckig, hier passiere mehr Schlechtes als anderswo in Ludwigshafen", bedauert Hundemer. "Mit unserer Rosen-Aktion, unseren Infoständen und unserer sommerlichen Begrünung des Platzes machen wir die Innenstadt lebenswerter", hofft der Ehrenamtliche.

Und natürlich freue man sich auch, wenn die Baulücke mitten auf dem Platz endlich geschlossen werde. Gemeint ist die riesige Baugrube, die durch die Insolvenz eines Investors entstanden ist, der in der City ein mehrstöckiges Hochhaus bauen wollte. "Es gibt Hoffnung und Zeichen, dass sich bezüglich dieses Baus endlich was tut. Das würde der Innenstadt sehr gut tun", betont Jürgen Hundemer.