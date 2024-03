Theater im Pfalzbau startet mit RambaZamba und Sister Act in den Frühling

per Mail teilen

Das Theater im Pfalzbau hat sein Programm für den Ludwigshafener Theaterfrühling vorgestellt. Es wird eine Mischung aus Theater, Tanz und Musik geben - die Karten sind gefragt.

Teilweise sind die Vorstellungen des Theaterfrühlings schon fast ausverkauft, teilte der Intendant auf einer Presskonferenz mit. Vor allem das Musical "Sister Act" des Jungen Musicals der Pfalzbau Bühnen sei stark nachgefragt. "Wir freuen uns, dass zu unserer jungen Musicalgruppe nicht nur Freunde und Familie kommen, sondern, dass das Programm ein breites Publikum anspricht", sagt Intendant Tilman Gersch. In den vergangenen Jahren habe sich die Gruppe etabliert.

Das Theater RambaZamba spielt "Einer flog über das Kuckucksnest". RambaZamba Theater Berlin

Auch beliebt ist das RambaZamba Theater aus Berlin. In der Gruppe spielen Menschen mit Behinderung. Als Stück haben sie sich für den Pfalzbau "Einer flog über das Kuckucksnest" vorgenommen. Das Buch aus den 60er Jahren kritisiert die damals menschenverachtenden Zustände in den Psychiatrien und ist zu einem Klassiker auf den Theaterbühnen geworden.

Ein Programm voller Tanz mit internationalen Premieren

Insbesondere den Tanz will das Theater im Pfalzbau stärker in den Fokus nehmen, ein Teil des Programms trägt den Titel "Tanz in den Mai". Eröffnet wird das Programm durch die Performance der brasilianischen Gruppe Balé da Cidade de Sao Paulo. Die Gruppe wird eine Deutschland-Premiere tanzen.

Eine Szene aus Navy Blue von Oona Doherty. Navy Blue © Dajana Lothert

Eine weitere Erstaufführung ist "Navy Blue" der irländischen Choreographin Oona Doherty. In dem Stück verarbeitet sie ihre Einsamkeit und ihre Depressionen während der Corona-Zeit. Die Farbe Blau habe sie damals beruhigt. "Der einzige Weg, mich aus dieser Situation zu befreien, war, etwas daraus zu machen", sagt sie über ihr Stück.

Eigene Produktionen: Pfalzbau Bürger Bühne und Theater für Kinder

Die Pfalzbau Bürger Bühne widmet sich im aktuellen Programm mit dem Theaterstück "Frieden, Frauen, Volksversammlung" dem ewig wiederkehrenden Thema Krieg und Frieden. Grundlage sind die Komödien des antiken Dichters Aristophanes, die nach dem Frieden zwischen Sparta und Athen entstanden sind. Das Stück spiegelt die damalige Stimmung wieder, die geprägt war von der Aushöhlung der Demokratie, dem Krieg und den Frauen, die Rechte einforderten - Probleme, die die Schauspielerinnen und Schauspieler der Laiengruppe auch heute sehen.

Schauspielerin Carolin Lehmann in ihrem Solostück Goldzombies. Goldzombies © Martina Dach

Auch für Kinder und Jugendliche gibt es wieder ein Programm: Dazu gehören unter anderem das Stück "SPLASH!", das ist ein Wassertheater, und die Aufführung "Goldzombies". Schauspielerin Carolin Lehmann spielt in dem Solostück eine Influencerin in einem Kriegsgebiet.