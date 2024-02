Demo gegen Rechtsextremismus am Samstag in Ludwigshafen

Wird es die größte Demo gegen Rechtsextremismus in der Pfalz? In Ludwigshafen werden am Samstag auf dem Berliner Platz hunderte Teilnehmer erwartet. Aber es gibt noch weitere Demos am Wochenende in der Pfalz.

Die Demo in Ludwigshafen soll am Samstag um 14 Uhr starten. Bei der Kundgebung auf dem Berliner Platz soll auch die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, Jutta Steinruck (parteilos), sprechen. Neben weiteren Redebeiträgen soll es auch eine gemeinsame Erklärung von Landtags-und Bundestagspolitikern aus Ludwigshafen geben. Zu dem Protest gegen Rechtsextremismus haben der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Kirchen aufgerufen. Erst am Samstag vergangener Woche hatte es in der Nachbarstadt Mannheim eine große Demo gegen Rechtsextremismus gegeben - 20.000 Menschen waren dem Aufruf gefolgt.

Sonntag: Demonstration in Landau geplant

Auf dem Rathausplatz in Landau ist am Sonntag ab 14 Uhr eine Kundgebung geplant. Angemeldet hat sie der Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) unter dem Motto: "Wir sind Landau, wir sind Südpfalz - Alle zusammen für Demokratie und Vielfalt." Der Veranstalter rechnet mit 1.000 Teilnehmern. Vom Rathausplatz aus wollen die Demonstranten danach durch die Landauer Innenstadt ziehen. Auch in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) wird am Sonntag auf dem Rathausplatz gegen Rechtsextremismus demonstriert.



Rhodt unter Rietburg demonstrierte gegen AfD

Bereits am vergangenen Wochenende hatte es Proteste in der Pfalz gegeben - in Frankenthal waren 1.000 Demonstrierende zusammengekommen, aber sogar im Pfälzer Dorf Rhodt unter Rietburg versammelten sich 200 Menschen gegen Rechtsextremismus.