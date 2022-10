Eine Woche nach Messerattacke mit zwei Toten: Gedenkandacht in Oggersheim

Am Dienstagmittag wird in Ludwigshafen-Oggersheim nach der tödlichen Messerattacke eine Gedenkandacht in der Christ König Kirche für die Angehörigen und andere Betroffene abgehalten.

Genau eine Woche ist es her: Zwei junge Handwerker starben, ein weiterer Mann wurde in einer Drogerie lebensgefährlich verletzt. Angegriffen haben soll sie ein 25-jähriger Somalier mit einem Messer. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist weiterhin unklar und die Menschen in Oggersheim bleiben sprachlos und trauernd zurück. Wie tief der Schock sitzt bei den Menschen in Oggersheim zeigte sich auf dem Trauermarsch am Sonntag. Gedenkandacht startet zur Tatzeit Dieser Trauer soll nun mit einer Gedenkandacht Raum gegeben werden, sagt die evangelische Pfarrerin Kerstin Bartels: "Es soll auch der Stille Raum gegeben werden." Bartels hat gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer der Christ König Kirche in Oggersheim die Gedenkandacht gestaltet. Die Andacht findet um 12:30 Uhr in dieser Kirche statt. Zuvor werden um 12:20 Uhr, zur Tatzeit, die Kirchenglocken läuten. In der katholischen Christ König Kirche in Oggersheim soll die gemeinsame Andacht interreligiös gefeiert werden. SWR Andacht soll interreligiös sein Die Gedenkveranstaltung soll interreligiös abgehalten werden. Neben einem Leiter der Notfall-Seelsorge wird auch eine muslimische Seelsorgerin sprechen. "Damit wollen wir ein Zeichen setzen für ein friedliches Miteinander", sagt Bartels. "An solchen Tagen ist es wichtig, dass man merkt, dass man nicht alleine ist, dass die Trauer geteilt wird." Ortsvorsteherin will zu Angehörigen Kontakt halten Auch die Ortsvorsteherin vom Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim Sylvia Weiler findet es wichtig, der Trauer über die unfassbare Tat Raum zu geben. "Wir brauchen das um zu trauern und unsere Solidarität mit den Familien der Opfer und Betroffenen zu zeigen und es dadurch selbst zu verarbeiten." Sie wolle auch brieflich mit den Familien der Getöteten Kontakt aufnehmen und mit dem Mann, der nach der Attacke im Drogeriemarkt schwer verletzt überlebt hat. Mutmaßlicher Täter verlegt Der 25-jährige mutmaßliche Täter wurde inzwischen aus der Klinik in ein Gefängnis verlegt. Das hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal dem SWR bestätigt. Der Mann war nach dem Messerangriff von Polizeibeamten niedergeschossen worden. Er lag bis zu seiner Verlegung in eine Justizvollzugsanstalt schwer verletzt im Krankenhaus. Erste Ermittlungen haben keinen Hinweis ergeben, dass er bei der Tat unter Drogen stand, so die Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Das Motiv für die Bluttat ist nach wie vor unklar.