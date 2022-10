Tödlicher Messerangriff in Ludwigshafen: Mutmaßlicher Täter noch nicht vernommen

Einen Tag nach der Messerattacke mit zwei Toten in Ludwigshafen-Oggersheim ist der mutmaßliche Täter noch nicht vernehmungsfähig. Die Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch Details zum Tatgeschehen veröffentlicht.

Zwei Menschen wurden bei dem Messerangriff in Ludwigshafen getötet, ein weiterer schwer verletzt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst

Bei dem Messerangriff am Dienstag soll der Angreifer kurz nach 12 Uhr mitten in einem Wohngebiet im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim zwei Männer - einen 20-Jährigen und einen 35-Jährigen - auf der Straße erstochen haben. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei flüchtete der mutmaßliche Täter danach zu Fuß und griff in einem benachbarten Drogeriemarkt einen 27-Jährigen mit dem Messer an, der bei der Attacke schwer verletzt wurde. Nach einer Notoperation liegt er im Krankenhaus, ist aber außer Lebensgefahr.

Ludwigshafen: Polizei stellt mutmaßlichen Angreifer im Drogeriemarkt

"Alarmierte Polizeikräfte konnten den Angreifer im Drogeriemarkt stellen", hieß es in der Mitteilung am Mittwoch. "Hierbei mussten sie von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen." Auch der mutmaßliche Angreifer, der 25 Jahre alt ist und aus Somalia stammt, wurde laut Polizei notoperiert und kann noch nicht vernommen werden. Im Drogeriemarkt stellte die Polizei die Tatwaffe sicher - es handelt sich um ein großes Küchenmesser.

Waren Familienstreitigkeiten Auslöser für die Tat?

Laut Staatsanwaltschaft soll der 25-Jährige, der in Neustadt an der Weinstraße lebt, bereits vor der Tat schon polizeilich aufgefallen sein. Nach SWR-Informationen könnte ein Auslöser für die Tat Familienstreitigkeiten sein. Laut Staatsanwaltschaft ist das Gegenstand der Ermittlungen: "In den Medien wird derzeit über einen möglichen Beziehungsstreit vor der Tat und über Ausrufe des Täters bei der Tat berichtet", so Staatsanwaltschaft und Polizei in der Mitteilung. "Diese Informationen sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen und können derzeit nicht valide bestätigt werden."

Nach Messerangriff: Getötete sollen obduziert werden

Am Mittwoch sollen die Opfer der Messerattacke obduziert werden, um die genauen Umstände zu klären, wie die beiden Männer ums Leben gekommen sind. Nach SWR-Informationen wurde einem der getöteten Opfer bei dem Messerangriff der Arm abgehackt. Die Polizei hat das noch nicht bestätigt.

Nach Polizeiangaben wird jetzt in alle Richtungen ermittelt, die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen des Angriffs.

Trauerbeflaggung in Ludwigshafen

Die Betroffenheit im Stadtteil Oggersheim ist groß. Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte sich am Dienstagabend selbst ein Bild vom Tatort in Oggersheim gemacht. Sie hat für Mittwoch Trauerbeflaggung in Ludwigshafen angeordnet.