Demonstration für mehr Kitaplätze in Ludwigshafen

Viele Eltern in Ludwigshafen sind sauer: In der Stadt fehlen mehr als 2.000 Kitaplätze. Am Samstag haben deshalb etwa 140 Väter, Mütter und Kinder demonstriert.

Sendung am Sa. , 4.2.2023 12:00 Uhr, Aktuell um 12, SWR1 Rheinland-Pfalz