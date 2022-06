Kita-Gesetz in Rheinland-Pfalz weiterhin hoch umstritten

Seit einem Jahr gibt es das neue Kita-Gesetz in Rheinland-Pfalz. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) zieht heute Bilanz. Hat sich seitdem etwas verbessert für Kinder, Eltern und Erziehende?

Zum 1. Juli 2021 wurde der Anspruch auf sieben Stunden Betreuung und Mittagessen, mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für die Eltern und die Möglichkeit, Quereinsteiger einzustellen, eingeführt. Für die Kita-Träger - Städte und Landkreise, Kirchen oder Wohlfahrtsverbände - gibt es ein neues System zur Personalberechnung. Zudem wurde ein sogenanntes Sozialraumbudget eingeführt, mit dem Kita-Sozialarbeit gefördert werden kann. Schon nach einem halben Jahr hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) das Gesetz scharf kritisiert.

Lange Betreuungszeiten sinnvoll - aber zu wenig Personal

Im Gesetz sei nicht einmal klar geregelt, welche Personalkosten die Träger der Kindertagesstätten selbst übernehmen müssten. Stellen würden deshalb nicht besetzt oder nur befristet ausgeschrieben. Das verstärke den Personalmangel. Die Gewerkschaft forderte schon damals, das Gesetz zu überarbeiten.

Die GEW halte den neuen Rechtsanspruch für sinnvoll, dass Kinder sieben Stunden durchgehend betreut werden und ein Mittagessen bekommen sollen. Viele Kitas seien aber bisher nicht in der Lage, das umzusetzen. Dies führe zu Frust beim Personal und bei den Eltern, den "vor allem die Kita-Leitungen auffangen müssten“, so die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Kathrin Gröning.

Kita-Verband hat kaum positive Rückmeldungen

Ähnlich sieht das der Kita-Fachkräfteverband Rheinland-Pfalz. Nach einem Jahr zeige der Alltag in vielen Kitas, dass die vorgesehenen Personalschlüssel, die Leitungsdeputate und oft auch Räumlichkeiten nicht ausreichten, um eine gute frühkindliche Bildung und kindgerechte Betreuung zu gewährleisten. Der massive Fachkräftemangel gefährde zudem verlässliche Betreuungszeiten und einen bedarfsgerechten Ausbau der Kita-Plätze, sagte die Landesvorsitzende Claudia Theobald dem SWR.

Der Kita-Fachkräfteverband habe noch von keiner einzigen Kita die Rückmeldung bekommen, dass sich die pädagogische Qualität verbessert hätte und die Erziehenden nun mehr Zeit für die Kinder hätten. "Wir hören allerdings ständig von Kitas, die im Kita-Alltag mit vielfältigen Problemen kämpfen und ihrem Bildungs- und Betreuungsauftrag nur eingeschränkt nachkommen können", so Theobald.

Die Personalschlüssel seien so knapp bemessen, dass es bei Personalausfällen zu Einschränkungen der pädagogischen Arbeit oder auch der Öffnungszeiten kommt. Eltern hätten dadurch vielerorts keine verlässlichen Betreuungszeiten mehr.

Die Träger sind nach dem neuen Gesetz angehalten, alle Personalausfälle vertreten zu lassen. In Zeiten eines massiven Fachkräftemangels fehle es aber auch an Vertretungskräften. Aufgrund vakanter Stellen komme es immer häufiger vor, dass Kitas nicht so viele Kinder aufnehmen können, wie die Betriebserlaubnis vorgibt. Dringend benötigte Kita-Plätze blieben unbelegt, weil Fachkräfte fehlten.

Auch Räumlichkeiten fehlen

Theobald führte aus, Kollegen und Kolleginnen berichteten, wie belastend es sei, ständig die Räume umzuräumen und mit über 20 Kindern von zwei bis sechs Jahren in einem Raum zu essen. Bewegungsräume werden über Mittag in Matratzenlager für die Jüngsten umfunktioniert, in denen eine große Kindergruppe zur Ruhe finden und Mittagsschlaf halten soll. Während dieser Zeit könne der Raum nicht zum aktiven Spiel genutzt werden. Die älteren Kita-Kinder hätten dann noch weniger Platz.

Opposition fordert mehr Personal für bessere Kitas

Auch die Opposition aus CDU und Freien Wählern hat das Gesetz in der Vergangenheit scharf kritisiert. Die CDU meinte, die Landesregierung habe die "Kitas an die Wand gefahren". Die Freien Wähler sprachen von einer "vorhersehbaren Katastrophe". Das vorhandene Personal reiche nicht aus, um die geforderten Qualitätsstandards erfüllen zu können.

Ministerin Hubig zieht Bilanz nach einem Jahr

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte die scharfe Kritik am Kita-Gesetz stets zurückgewiesen. Das Gesetz sei im Dialog erarbeitet worden, die Erfahrungen der Gewerkschaften seien mit eingeflossen. Hubig sagte: "Es ist klar, dass bei einem solchen Gesetz die Dinge vor Ort gut umgesetzt werden müssen. Das klappt an vielen Stellen sehr gut, an anderen Stellen - und das haben wir auch vermutet im Vorfeld - klappt es noch nicht so gut." In diesen Fällen unterstütze die Landesregierung.

Heute wird Hubig nun eine Bilanz nach einem Jahr ziehen. Die neu gewählte Vorsitzende des Landeselternausschusses, Karin Graeff, wird aus Sicht der Eltern berichten. Die Perspektive der Einrichtungen vertritt die Leiterin der evangelischen Kita "Regenbogenland" in Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis), Sabrina Kutscher. Kita-Fachkräfte wollen am Jahrestag an diesem Freitag in Mainz demonstrieren.