Betreuungsproblem: In Ludwigshafen fehlen mehr als 2.000 Kita-Plätze

Ludwigshafen hat ein enormes Betreuungsproblem: In der Stadt fehlen zur Zeit 2.070 Krippen- und Kindergartenplätze - obwohl Eltern von Kinder ab zwei Jahren einen Rechtsanspruch auf Betreuung haben.

In Ludwigshafen eine Kita oder Krippe zu finden ist für Eltern harte Arbeit und erfordert eine Menge Geduld und Nerven: Der Stadt fehlen nach eigenen Angaben im Moment 140 Krippen- und 1.930 Kita-Plätze. Umgerechnet entspricht das theoretisch mehr als 20 ganzen Kindertagesstätten - wenn man jeweils von einer Einrichtung mit vier Gruppen á 25 Kindern ausgeht.

Die Wartezeiten für einen Betreuungsplatz werden nicht erfasst und unterschieden sind nach Erfahrung der Träger von Stadtteil zu Stadtteil. Nach Schätzung des Bistums Speyer beträgt die Wartezeit für einen Kita-Platz in seinen Einrichtungen in Ludwigshafen im Schnitt ca. zwei bis drei Jahre.

Kundgebung auf dem Berliner Platz In Ludwigshafen haben betroffene Eltern für Samstag, den 4. Februar um 10 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Berliner Platz eingeladen. Die Organisatorinnen fordern mehr Kita-Plätze und eine schnelle Lösung des Betreuungsproblems.

Ludwigshafen: Oft kein Kita-Platz - trotz Rechtsanspruch

Dabei hat in Deutschland jedes Kind mit Vollenden des ersten Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz - und das seit inzwischen zehn Jahren. Im August 2013 trat das entsprechende Kinderförderungsgesetz des Bundes in Kraft.

Nach dem rheinland-pfälzischen Kita-Gesetz, das im Juli 2021 in Kraft trat, beinhaltet der Rechtsanspruch sogar eine Betreuung von sieben Stunden am Stück - ab 2028 sogar inklusive eines warmen Mittagessens.

Mit dem neuen Kita-Gesetz gibt es in Rheinland-Pfalz einen Rechtsanspruch auf Mittagessen - wegen einer Übergangsfrist gilt der jedoch erst ab 2028. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christian Charisius

Ludwigshafen will mehr als 9.500 Kitaplätze schaffen

In Ludwigshafen gibt es laut Stadt aktuell 96 Kindertagesstätten. Davon sind 42 Kitas in städtischer Trägerschaft, 21 in Trägerschaft der katholischen und 19 in Trägerschaft der evangelischen Kirche sowie 14 Kitas in sonstiger Trägerschaft. Zusammen ergibt das laut Stadt 7.499 Kitaplätze für Kinder im Vorschulalter - aber der Bedarf ist auch auf Grund des Rechtsanspruchs viel höher. Ausbauziel sind nach Angaben der Stadt 9.569 Betreuungsplätze: 9.054 Plätze für Kinder über zwei Jahren und 515 Plätze für Kinder unter zwei Jahren.

Hohe Geburtenraten in Ludwigshafen

Ein anderer Grund ist die hohe Geburtenrate in Ludwigshafen: Seit einigen Jahren ist die Geburtenrate dort gestiegen - um rund 500 Geburten mehr pro Jahr im Vergleich zu den Jahren davor. Seitdem bewegt sie sich weiter auf diesem Niveau.

All die Neugeborenen benötigen ein paar Jahre später ebenfalls einen Betreuungsplatz - eine Herausforderung für die Stadt. In anderen Städten in Rheinland-Pfalz ist die Geburtenrate dagegen gesunken.

Betreuungsproblem in Ludwigshafen: Erzieher dringend gesucht

Dass so viele Kita-Plätze fehlen liegt - nicht nur in Ludwigshafen - an einem enormen Fachkräftemangel an Erziehern. Viele Einrichtungen können bereits vorhandene Plätze gar nicht vergeben, weil ihnen schlicht die Mitarbeiter fehlen. Durch Krankheitsfälle spitzt sich - wie gerade an vielen Orten - die Lage immer wieder zu.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind in den Ludwigshafener Kindertagessstätten derzeit rund 80 Stellen vakant.

Fachkräftemangel: In Ludwigshafen sind gerade rund 80 Stellen in Kindertagesstätten unbesetzt SWR

Kita-Neubau scheitert oft am Platzproblem

Für den Bau dringend benötigter Kitas fehlen in Ludwigshafen auch die geeigneten Grundstücke. Um eine Kita zu bauen, benötigt die Stadt nach eigenen Angaben Grundstücke von einer Größe mit rund 2.000 Quadratmetern.

An solchen Flächen mangele es aber. Deshalb würden statt eines Neubaus oft bestehende Kitas ausgebaut und erweitert, teils auch abgerissen und neugebaut sagte eine Sprecherin der Stadt dem SWR.

Ludwigshafen: Hier entstehen gerade neue Kitas

Aktuell sind nach Angaben der Stadt konkret sechs Neubauten in Planung: zwei im Stadtteil Süd, zwei in Oggersheim, einer im Stadtteil West und ein weiterer in Maudach. Außerdem sollen acht Kitas erweitert werden.

Und die Stadt plant weiter: Für drei weitere Kitas stehen laut Stadt bereits Standorte zur Verfügung. Für neun weitere erforderliche Kitas würden derzeit Standort-Optionen geprüft. Für die Stadt sei der Kita-Ausbau ein "echter Kraftakt", so eine Stadtsprecherin zum SWR.