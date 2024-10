Die Stadt Ludwigshafen wollte von den Bürgern wissen: Wie soll das geplante neue Stadtquartier aussehen, das in Ludwigshafen nach dem Abriss der Hochstraße Nord entstehen wird? Die Bürger haben Ideen eingebracht und so sehen sie aus.

"Grüne Fassaden gegen Hitzestau, begrünte Dächer, entsiegelte Flächen, vertikale Gärten, schattige, großzügige Spiel- und Aufenthaltsräume mit Wasserflächen für alle" - viele Ludwigshafener Bürger und Bürgerinnen hatten ganz konkrete Ideen für das neue Stadtquartier in Ludwigshafen, das zwischen Innenstadt und dem Hemshof entstehen soll. Es geht um die Bebauung von 39 Hektar entlang der geplanten Helmut-Kohl-Allee.

Auf der Webseite der Stadt Ludwigshafen "Ludwigshafen diskutiert" waren 125 Kommentare und Vorschläge in drei Wochen eingegangen. Grünflächen, öffentlichen Räumen und dem Klima stehen dabei hoch im Kurs. Flächen sollen entsiegelt und Parks angelegt werden. Ludwigshafen gilt bundesweit als die Stadt mit den am meisten versiegelten Flächen.

Viel Zuspruch erhielt der Kommentar, der den so genannten Kletterbunker erhalten will. Der alte Hochbunker, auch Spitzbunker genannt, steht unter Denkmalschutz. Der Deutsche Alpenverein nutzt ihn zum Klettern und Bouldern. Er liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs und ziehe jährlich 1.500 Menschen an.

An die Kinder denken

Kindern eine Stimme geben: Ein weiterer Kommentator fragte nach eigenen Angaben seine kleine Schwester nach ihren Ideen: Sie wünsche sich viele Schaukeln, Malecken und Sportgeräte wie Trampoline, teilte er auf der Webseite mit. Einige Teilnehmer forderten einen durchgehenden Grünstreifen durch die ganze Stadt.

Helmut-Kohl-Allee Die Helmut-Kohl-Allee soll ab 2032 die marode Hochstraße Nord in Ludwigshafen ersetzen. Die Allee ist als ebenerdige Stadtstraße geplant und soll die Lücke zwischen Rheinbrücke und Autobahn schließen. Dafür wird die alte Hochstraße und das Rathaus-Center abgerissen. Die Stadt rechnet derzeit mit kosten von 865 Millionen Euro.

Der Nahverkehr soll nicht vergessen werden

Auch der öffentliche Nahverkehr war auf der Plattform ein Thema: "Die Kohl-Allee ohne Straßenbahn ist sehr bedauerlich!" Viele Teilnehmer wünschten sich eine gute Nahverkehrsanbindung, vor allem durch eine Straßenbahn. Wenn es keine extra Straßenbahn-Linie dort geben wird, sei der Weg zu den Stationen vom neuen Quartier aus zu weit. Die nächsten Stationen wären dann Hauptbahnhof, Rathaus oder die Rohrlachstraße.

Bezahlbarer Wohnraum und Kindertagesstätten

Die Wunschliste umfasste auch bezahlbaren Wohnraum und Kindertagesstätten. Die Ludwigshafener Wohnbaugenossenschaft GAG besitzt bereits große Teile der Flächen des neuen Quartiers.

Ein Kommentator sieht diese in der Pflicht: "Bitte unbedingt bezahlbaren Wohnraum aus städtischer Hand (...) errichten. Kirschholz-Parkett wird hier nicht benötigt." Als Negativbeispiel nannte er die Bebauung der Rheinallee. Dort im Ludwigshafener Süden sind vor allem teure Luxuswohnungen entstanden.

Auch auf dem ehemaligem Halberg-Gelände im Ludwigshafener Süden soll vor allem teurer Wohnraum entstehen. SWR

Zudem fehlen in der ganzen Stadt Plätze in Kindertagesstätten, was ebenfalls auf der Wunschliste steht. Auch Häuser, in denen mehrere Generationen zusammenleben können, wurden gewünscht.

So geht's weiter

Derzeit erarbeiten drei Architekturbüros erste Ideen und Konzepte. Sie sollen die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen. Bei verschiedenen Treffen soll bis Januar 2025 ein Konzept für das neue Quartier entstehen. Die ersten Gebäude könnten ab 2035 dort stehen.

