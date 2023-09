"Probebohrungen" für die neue Stadtstraße in Ludwigshafen

Fachleute bohren ab Donnerstag in einigen Straßen in Ludwigshafen in die Fahrbahndecke. Laut Stadt sind das Vorbereitungen für die künftige ebenerdige Stadtstraße, die nach dem Abriss der Hochstraße Nord gebaut werden soll.

In mehreren Straßen wird laut Stadtverwaltung in den Untergrund gebohrt, immer genau da, wo später einmal die lange Stadtstraße, die Helmut-Kohl-Allee heißen soll, ebenerdig verlaufen soll. Dabei wird möglicherweise auch der Autoverkehr behindert. Die Fachleute untersuchen hauptsächlich den Asphalt. Proben werden auch in großen Straßen entnommen Die neue Stadtstraße durch Ludwigshafen soll nach ihrem Abriss die Hochstraße Nord ersetzen. Mehrere bestehende Straßen werden dazu umgebaut. Betroffen sind zum Beispiel die Lorienallee, die Pasadenaalee, die Heinigstraße oder die Sumgaitallee. Fahrbahndecken werden in Teile oder auch ganz zurückgebaut. Sie können Schadstoffe, wie beispielsweise Bitumen enthalten, der als krebserregend gilt und mit Vorsicht behandelt werden muss. Ludwigshafen: Straßenmaterial wird analysiert Auch die Reste müssen ordentlich entsorgt werden. Deshalb wird nach Angaben der Stadt jetzt geschaut, aus welchem Material die Straßen gebaut sind. Dazu muss die Stadt Kernlochbohrungen vornehmen, bei denen Straßenmaterial aus dem Boden geholt wird. Anschließend werde das Loch mit Kaltasphalt wieder verschlossen. Die Proben werden nach Angaben der Stadt im Labor untersucht. Einige der betroffenen Straßen werden teilweise gesperrt, so auch die Rheinuferstraße von der Rheingalerie bis zur Dessauerstraße. Rad- und Fußwege seien aber nicht betroffen. Die Arbeiten sollen am 21. September abgeschlossen sein. Koblenz/Ludwigshafen LBM gibt grünes Licht für neue Stadtstraße Stadt Ludwigshafen: "Riesige Chance für die Stadtentwicklung" Die Stadt Ludwigshafen darf die marode Hochstraße Nord abreißen und als Ersatz eine ebenerdige Stadtstraße bauen. Das hat nun die zuständige Aufsichtsbehörde entschieden. 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Hochstraße Nord soll abgerissen werden Die Hochstraße Nord war von 1970 bis 1981 errichtet worden und hat erhebliche bauliche Mängel. Teile sind mit Schutznetzen versehen, die herabfallende Betonteile abfangen sollen. Die Stadt Ludwigshafen hatte vor genau fünf Jahren das Planfeststellungsverfahren beantragt. Vor dem Abriss der Hochstraße Nord muss die Stadt die Arbeiten an der Hochstraße Süd abschließen. Anfang 2026 soll sie wieder für den Verkehr freigegeben werden. Darauf abgestimmt beginnt dann nach Angaben der Verwaltung Zug um Zug der Rückbau der Hochstraße Nord.