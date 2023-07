Wundern Sie sich auch? Das Ludwigshafener Abriss-Rathaus hat plötzlich überall Löcher. Wie kommen die denn da hin?

Das Abriss des Ludwigshafener Rathauses ist seit Monaten in vollem Gange. Stück für Stück wird das Wahrzeichen der Stadt zurückgebaut - im Oktober 2025 soll das Gebäude ganz verschwunden sein. Zuletzt holte ein 80 Meter hoher Kran Technik und Material vom Rathausdach.

Rathaus Ludwigshafen: Warum sind Löcher in der Fassade?

Aber was machen die schwarzen Löcher an der Außenfassade? Die kurze Antwort lautet: Es handelt sich um Belüftungslöcher. Die Bauarbeiter im Gebäude müssen ja Luft bekommen, während sie den Turm entkernen. Denn: Die Fenster im Rathausturm lassen sich nicht öffnen, die Klimaanlage funktioniert längst nicht mehr. Aus diesem Grund wurden viele Rathausfenster ausgebaut und stattdessen ein Blech eingesetzt. Die Blechverblendung hat eine Öffnung, an der Lüftungsgeräte angeschlossen sind. Und so sieht das Ganze von innen im Rathaus aus:

Das steckt hinter den Löchern auf der Fassade des Rathauses - eine Belüftungsmaschine Stadt Ludwigshafen



Hintergrund - Abriss des Rathauses Ludwisghafen

Der Rathausturm soll bis Ende 2025 abgerissen werden, um Platz für die geplante Stadtstraße zu machen, die die marode Hochstraße Nord ersetzen soll. Aufgrund erheblicher Mängel in der Brandschutz- und Gebäudetechnik des 1979 gebauten Rathausturms war die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet. Ein von der Stadt beauftragtes Planungsbüro stellte fest, dass eine Sanierung des Rathauses teurer wäre als der Abriss und ein Neubau. Der Stadtrat hatte den Abriss im September 2020 beschlossen.