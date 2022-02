In den von der Flutkatastrophe zerstörten Gebieten in Rheinland-Pfalz läuft der Wiederaufbau. Viele Betroffene leben seit Monaten in Notunterkünften. Hier die aktuelle Lage.

Sonntag, 13. Februar

Kultur für Kinder

18:00 Uhr

In eine heile und schöne Welt eintauchen - und die Flutkatastrophe mal ganz kurz vergessen: Das ist die Idee des Kindertheaters in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Es ist kostenlos und findet noch an den nächsten drei Sonntagen statt.

NRW: Nur knapp 60 von 284 Stellen für Flut-Wiederaufbauhilfe besetzt

11:30 Uhr

Von den für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen zusätzlich geschaffenen 284 Stellen in Ministerien und Bezirksregierungen sind bisher 58,5 besetzt worden. Das geht aus einem Bericht des Bau- und Kommunalministeriums für den Landtag hervor. Bei den Bezirksregierungen seien insgesamt 203 Stellen neu eingerichtet worden. Zum 1. Februar waren davon 32 Stellen besetzt. Die SPD im NRW-Landtag kritisierte, dass von den angekündigten Stellen gerade einmal 20 Prozent besetzt seien. Bei der Bezirksregierung Köln, in deren Zuständigkeitsbereich die meisten Antragsberechtigten fielen, seien sogar erst fünf Stellen eingerichtet worden. Allerdings stehen laut Bericht auch Kräfte aus anderen Bereichen der Bezirksregierungen für die Bearbeitung der Fluthilfe-Anträge zur Verfügung. In Köln sind das zwölf Mitarbeiter.