Leichte Entspannung beim Niedrigwasser am Rhein

Seit Tagen führt Niedrigwasser zu erheblichen Problemen am Rhein - jetzt hat Regen die Lage etwas entspannt. Am Wochenende werden weitere Niederschläge und vorübergehend steigende Wasserstände erwartet.

"Es gab ein paar Niederschläge im Rhein-Einzugsgebiet - vor allem in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz", sagte ein Experte des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein am Freitag. In den kommenden Tagen sollen aufgrund der angekündigten Regenfälle die Pegelstände deutlicher steigen, und zwar auf 50 bis 80 Zentimeter. "Allerdings müssten sie schon um ein bis anderthalb Meter klettern - erst dann wären wir wieder in einem Bereich, der für diese Jahreszeit typisch wäre", sagte der Experte.

Auch Pegelstand bei Kaub soll steigen

Der Pegelstand bei Kaub ist bis Freitagmorgen zunächst wieder gesunken, befindet sich nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) aber weiter auf Erholungskurs. Am Freitagabend lag er demnach bei 36 Zentimetern - einen Zentimeter weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vortages. Einer WSV-Prognose zufolge könnte der Pegelstand bis zum Dienstag auf 148 Zentimeter steigen.

Dieser Stand zeigt nicht die tatsächliche Wassertiefe an. Die Fahrrinnentiefe bei Kaub betrug am Donnerstag nach WSV-Angaben 1,46 Meter. Niedriger ist der Wert an keinem anderen Abschnitt des Mittel- und Niederrheins.

Pegel Kaub für Schifffahrt besonders wichtig

Für die Rheinschifffahrt ist Kaub in Rheinland-Pfalz eine wichtige Schnittstelle. Die dortigen Pegelstände haben besondere Bedeutung, da der Fluss an dieser Stelle sehr flach ist. Durch das seit Wochen andauernde Niedrigwasser müssen Binnenschiffer bei ihrer Ladung den Tiefgang des Schiffes beachten und können weniger Fracht befördern.

Rheinfähre Nierstein fährt wieder

Eine gute Nachricht gab es am Freitag für die Pendler am Rhein. Nach mehrtägiger Unterbrechung fährt die Rheinfähre zwischen Nierstein und dem hessischen Kornsand seit Freitag wieder nach Fahrplan. "Es werden alle Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen befördert", teilte die Betreiberin mit. Die Sonderfähre zum Kellerwegfest in Guntersblum verkehre samstags bis Mitternacht. Die Rheinfähre hatte am Montag ihren Betrieb vorläufig eingestellt. Auf hessischer Seite hatte sich Sand angesammelt. Ein Bagger hatte die Anlegestelle freiräumen müssen. "Jetzt haben wir wieder genug Wassertiefe", sagte eine Sprecherin des Unternehmens im Kreis Mainz-Bingen. Während des Ausfalls hatten Autofahrer auf dem Weg zur anderen Seite beträchtliche Umwege in Kauf nehmen müssen.

Niederschläge in den kommenden Tagen halten sich in Grenzen

Sehr viel Hoffnung auf eine anhaltende Verbesserung der Lage machen die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen aber nicht. Das Wochenende in Rheinland-Pfalz bleibt größtenteils niederschlagsfrei. Lediglich in der Nacht zum Samstag aufziehende Schauer und Gewitter bringen möglicherweise vereinzelten Starkregen mit um die 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde mit sich, wie der DWD mitteilte.

In der Nacht zum Samstag kann es auch zu kurzen Gewittern kommen. Der Samstag gestaltet sich laut DWD aus einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei mit Temperaturen von bis zu 27 Grad und 22 Grad in Hochlagen. Die Nacht zum Sonntag und der Sonntag selbst bleiben voraussichtlich komplett frei von Regen. Für die kommende Woche hat sich bereits wieder ein neues Hitzehoch angekündigt. Das gilt den Prognosen zufolge für den gesamten Südwesten Deutschlands.