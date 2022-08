Kaum Regen in Sicht in Baden-Württemberg

80 Liter Wasser pro Quadratmeter waren vorhergesagt worden. Doch der dringend benötigte Regen bleibt weitgehend aus. Stattdessen kommt das nächste Hoch, die Dürre in BW hält an.

Gute Wetteraussichten bedeuten für viele Menschen derzeit nasse Wetteraussichten. Noch am Mittwoch hatten die Meteorologen bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter für die kommenden Tage vorhergesagt, doch das erwartete Tief zieht vorbei. Lediglich Ausläufer streifen Baden-Württemberg, sie brachten und bringen nur geringe Niederschläge, und die sind hochwillkommen.

Statt 80 maximal 20 Liter Regen pro Quadratmeter

SWR-Wetterexperte und Diplom-Meteorologe Hartmut Mühlbauer macht allerdings wenig Hoffnung auf mehr für die ausgetrocknete Natur: Mancherorts werde es gar nicht mehr regnen und wo doch, seien höchstens 20 Liter Wasser pro Quadratmeter zu erwarten bis zum Wochenende. Auch längerfristig bleibe es trocken, das nächste Hoch baue sich bereits auf, so dass es in der kommenden Woche wieder warm bis heiß werde, so Mühlbauer.

Mühlbauer: Wetterlage derzeit "überraschend"

Mühlbauer zeigte sich am Donnerstagmorgen selbst überrascht, dass das Tief "Karin" nicht den erhofften Weg über Baden-Württemberg gefunden hat, sondern weiter östlich über Österreich weitergezogen ist.

Im SWR1-Wettergespräch mit Moderatorin Petra Klein hat Mühlbauer erläutert, warum die Vorhersage derzeit schwierig ist:

Regenmangel und Bodenversiegelung lassen Grundwasserspiegel sinken

Die geringen Regenmengen reichen nicht aus, um das Grundwasser aufzufüllen. Das wenige Wasser wird zunächst von den ausgetrockneten Böden und den Pflanzen aufgenommen und ist längst aufgebraucht, bevor es den Grundwasserspiegel erreicht, erläutert Mühlbauer. Die Dürre hat Folgen für die Bäuerinnen und Bauern: Vor allem im Norden Baden-Württembergs beklagt der Landesbauernverband große Ernteausfälle. SWR-Umweltredakteur Werner Eckert warnt in diesem Zusammenhang allerdings davor, in der Landwirtschaft zuviel zu bewässern, denn auch das geschehe auf Kosten des Grundwasserspiegels.

Eine weitere Ursache ist die Bodenversiegelung. Auf asphaltierten und bebauten Flächen kann kein Wasser versickern. Es wird eher über Flüsse und Bäche abgeleitet, statt das Grundwasser aufzufüllen. Mühlbauer verweist außerdem auf die Höhenlagen in Baden-Württemberg wie Schwäbische Alb und Schwarzwald, wo die Kalkböden eine Speicherung des Wassers nicht zuließen. Der Hydrologe Tobias Schütz befürchtet mittel- bis langfristig Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung in einzelnen Gebieten wie etwa "in manchen Höhenregionen des Schwarzwalds, wo man von Gebirgsquellen abhängig ist, die immer häufiger versiegen".

Niedrigwasser an Flüssen und Seen wird zunehmen

Auch langfristig bereitet die Tendenz zu immer trockeneren Sommern Sorge. Zwar werden Flüsse und Bäche durch kräftige Regenfälle schneller wieder aufgefüllt als das Grundwasser, erläutert Eckert. Der Klimawandel sorge aber dafür, dass Schnee und Gletscher als Quellen für die Flüsse immer weniger Wasser lieferten. So sei in diesem Jahr das Wasser aus der Schneeschmelze ungewöhnlich früh versiegt, sagt Eckert. Bleibt das Schmelzwasser der Gletscher, das laut Eckert bei derartigem Niedrigwasser schon mal 15 bis 20 Prozent des Wassers in den Flüssen ausmacht und damit die Flüsse "am Leben erhält."

"Im Klimawandel werden wir diese Gletscher verlieren"

Mehr Verdunstung durch wärmere Sommer

Als weiteres Problem nennt Eckert die zunehmende Verdunstung, weil es immer wärmer wird. Selbst bei gleichbleibenden Niederschlägen verdunste dadurch mehr Wasser. Das mache die Trockenheiten schlimmer, Dürren nähmen zu.

Besorgnis auch in der Politik

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) informierte sich am Mittwoch auf einer Tagestour durch Baden-Württemberg über die Folgen des Klimawandels. Um das Land besser auf zu erwartenden Veränderungen einzustellen, plant die Landesregierung nach der Sommerpause einen "Strategiedialog Landwirtschaft".