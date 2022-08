Rheinpegel auf Rekordtief

Ein halbes Jahrhundert war der Rhein im Sommer stets gut gefüllt. Aber diesen August stehen die Pegel in Kaub, Maxau und Mannheim auf einem Rekordtief. Eine SWR-Datenanalyse aller Wasserstände seit 1970.

So wenig Wasser im Rhein ist seit Jahrzehnten eine absolute Ausnahme: In Maxau (Baden-Württemberg) stand der Pegel am 15. August bei 3,22 Meter. Seit Beginn der Aufzeichnungen 1890 war der Wasserstand im August nur in einem Jahr noch niedriger. Auch in Kaub (Rheinland-Pfalz) gab es mit 32 Zentimeter einen Rekord: Das ist der historische Tiefststand im Sommer der vergangenen 52 Jahre. Die SWR-Datenanalyse macht alle Pegelstände für Maxau, Mannheim und Kaub seit 1970 im Jahresverlauf durchsuchbar. Hier sehen Sie alle Wasserstände seit 1970:

Aufgezeichnet werden die täglichen Wasserstände in der Datenbank der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). SWRdata hat die Verläufe der vergangenen 52 Jahre ausgewertet. Vergleichbar wenig Wasser führte der Rhein in Kaub bislang erst zwei Mal: in den Sommern 2003 und 2018.

Historisches Niedrigwasser

Vor fünf Jahren war der Wasserstand in Kaub im August zunächst auf bis zu 56 Zentimeter gefallen. Am 22. Oktober 2018 wurden dann sogar nur noch 25 Zentimeter im Fluss gemessen, der niedrigste Stand seit 1970. Am 24. August 2018 registrierte die amtliche Pegelstatistik 56 Zentimeter. Auch 2015 war ein vergleichsweise trockener Sommer: Mit Werten von weniger als einem Meter im August sank der Pegel schließlich im November auf 54 cm.

Pegel, Wassertiefe, Wasserstand - das ist der Unterschied

Niedrigwasser bis in den September?

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde berechnet auch, wie sich der Wasserstand entwickeln könnte. Die Vorhersage vom 15. August 2022 für die kommenden sechs Wochen geht weiter von Niedrigwasser für Kaub aus: Mit hoher Wahrscheinlichkeit steigt demnach der Wasserstand am Rheinpegel Mitte September nicht über 129 Zentimeter. Dass der Pegel dauerhaft im September so niedrig bleibt, war bislang eher die Ausnahme.

Datenquelle und Vorgehensweise

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde hat dem SWR alle Aufzeichnungen der Pegelstände für Kaub, Maxau und Mannheim seit 1970 zur Verfügung gestellt. Die Daten stammen aus der Datenbank der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Dort wird ein täglicher Pegel für zahlreiche Messstellen im Rhein erfasst. SWRdata hat alle Tagespegel ausgewertet.