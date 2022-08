Rheinfähre in Nierstein hat den Betrieb eingestellt

per Mail teilen

Die Rheinfähre zwischen Nierstein und dem südhessischen Kornsand hat ihren Betrieb am späten Sonntagabend eingestellt. Der Wasserstand sei zu niedrig, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens.

Eigentlich sollte am Montagmorgen um 6 Uhr wieder die erste Fähre starten. "Wir wissen inzwischen aber nicht mehr, ob wir den Fahrplan heute bis 24 Uhr einhalten können," hatte Betreiberin Cornelia Dries noch am Sonntagabend gesagt. Sie hoffe, dass sie die Gäste vom Weinfest in Oppenheim noch alle rüber bringen könnten. "Für Autofahrer könnte es eng werden. Autos sind momentan einfach zu schwer."

Das habe es noch nicht gegeben, dass der Fährbetrieb komplett eingestellt werden müsse, betonte Dries. "Wir reiben mit der Fähre über den Kies und laufen Gefahr, den Antrieb kaputt zu machen."

Autofahrer müssen nun laut Dries einen Umweg von etwa 30 bis 40 Kilometern in Kauf nehmen, um auf die andere Rheinseite zu gelangen. Erst vor ein paar Tagen hatte ein Bagger an den Anlegern Kies und Sand weggeschaufelt. Kommenden Mittwoch soll im Rhein bei Nierstein noch einmal gebaggert werden.