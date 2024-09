Lange Zeit war der gestrige Sonntag ein ungewöhnlich nachrichtenarmer in Rheinland-Pfalz. Und das ist eine gute Nachricht, denn das heißt auch, dass kaum etwas Schlimmes passiert ist. Bis, ja bis leider gestern Abend diese Meldung hier rein kam: Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Osthofen im Kreis Alzey-Worms verletzte der eine den anderen schwer mit einem Messer. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Bei beiden handele es sich um Deutsche.

Bei den Landtagswahlen in Thüringen ist die AfD laut Hochrechnungen stärkste Kraft geworden. In Sachsen liegt sie knapp hinter der CDU auf Platz zwei. Der rheinland-pfälzische CDU-Landeschef Baldauf warnte vor Koalitionen mit der AfD.

So reagiert RLP auf die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen

Die Wahlen galten als wegweisend für die Bundestagswahlen in einem Jahr und schlagen dementsprechend hierzulande hohe Wellen, auch bei den rheinland-pfälzischen Regierungsparteien: Die SPD sprach von einem „Desaster“, die Grünen von einer „Zäsur“, die Landes-FDP äußerte sich nicht. Aus der rheinland-pfälzischen Opposition gibt es Forderungen nach einem Rücktritt an Bundeskanzler Scholz und Neuwahlen, die AfD forderte mehr Zusammenarbeit.

Das bundesweit klar dominierende Thema seit gestern Abend: die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. In beiden Bundesländern kassierten die Bundes-Ampelparteien SPD, Grüne und FDP deutliche Wahlniederlagen. Die AfD hingegen fuhr in beiden Bundesländern über 30 Prozent ein, ist in Thüringen stärkste und Sachsen zweitstärkste Kraft hinter der CDU.

