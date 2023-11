Mit Klebeband umwickelt: Tote Katzen in Mülltonne in Montabaur gefunden

per Mail teilen

In Montabaur wurden in einem Müllsack sechs tote Katzen gefunden, deren Köpfe mit Klebeband zugeklebt waren. Eine Katze überlebte. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Eine Frau habe die Katzen am Dienstagvormittag gefunden, als sie ihren Müll in eine Mülltonne vor dem Haus werfen wollte, erzählt die Leiterin des Tierheims in Montabaur Nicole Henning-Lucaß. Da habe der Kopf einer Katze aus einem Plastikbeutel herausgeschaut. Sie überlebte als einzige und wurde ins Tierheim Montabaur gebracht.

Sieben Katzen meterweise mit Klebeband verschnürt

Im Müllsack seien insgesamt sieben Katzen gewesen, drei große und vier Katzenwelpen. Sie seien alle meterweise mit Gewebeklebeband verschnürt gewesen - vor allem im Gesicht und am Hals, so Henning-Lucaß. Nur eine konnte gerettet werden, die anderen sechs Katzen waren bereits verstorben, als sie im Müll entdeckt wurden. Polizei und Veterinäramt seien direkt eingeschaltet worden.

So was habe ich noch nie erlebt. Das sind Bilder, die man nie vergisst. Ich kann nicht verstehen, dass jemand so grausam zu Katzen sein kann.

Ganz geschockt sei sie gewesen, als sie die völlig verklebte Katze sah, erzählt die Tierheimleiterin. "So was habe ich noch nie erlebt. Das sind Bilder, die man nie vergisst. Ich kann nicht verstehen, dass jemand so grausam zu Katzen sein kann." Ganz vorsichtig hätten die Tierpfleger das Klebeband vom Fell gelöst. Ein Tierarzt hat Fortuna, so hat das Tierheim die Katze getauft, dann medizinisch versorgt.

Nur eine Katze hat die Tortur in der Mülltonne überlebt. Ihr Kopf war mit Klebeband umwickelt. Pressestelle Tierheim Montabaur

Katzen sollen obduziert werden

Bei den Katzen im Müllbeutel handelte es sich laut der Tierheimleiterin um Rassekatzen (Britisch Kurzhaar). Warum jemand die Tiere so grausam dick in Klebeband gewickelt und in den Müll geworfen hat, kann Nicole Henning-Lucaß nicht verstehen. Sie vermutet, dass dem Besitzer oder der Besitzerin die Tierarzt- oder Lebenshaltungskosten für die Katzen zu hoch waren und sie deshalb entsorgt wurden.

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben und sucht nach Zeugen. Unklar ist, ob die Tiere erstickt oder verhungert sind oder schon tot in die Mülltonne gelegt wurden. Dies soll eine Obduktion klären.

Tierheim sucht neue Pflegestelle für Fortuna

Fortuna wird noch ein paar Tage im Tierheim Montabaur bleiben, bis sie hoffentlich in einer neuen Pflegestelle unterkommt. Sie sei noch sehr verstört, ängstlich und rühre kein Futter an, so Henning-Lucaß. Immerhin habe sie noch Glück gehabt, dass sie gefunden wurde, denn bei dem kalten Wetter hätte sie wohl nicht lange draußen überlebt.