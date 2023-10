per Mail teilen

Tiere zu vermitteln ist für Tierheime nicht immer einfach. Wenn es dann auch noch ein unzertrennliches, altes Pärchen aus Katze und Hund ist, dann wird es besonders schwer. Genau das Problem hat das Tierheim Andernach.

Yorkshire-Terrier Karli und die europäische Kurzhaarkatze Lily sind schon fast ihr ganzes Leben lang ein Paar. Er ist zehn, sie zwölf Jahre alt. Die beiden leben seit Kurzem im Tierheim Andernach, weil ihr Herrchen schwer erkrankt ist.

Trennung der Tiere war ein Problem

Für die beiden ist noch alles neu im Tierheim. Inzwischen leben Karli und Lily in einem gemeinsamen Zimmer. Am Anfang waren sie noch getrennt untergebracht, aber das hätten die beiden gar nicht gut verkraftet, erzählt Tierheim-Mitarbeiterin Laura Schaefer. "Da ist Karli nur rumgelaufen, kam nicht zur Ruhe, hat nur gehechelt und gejault und hat auch nix gefressen und nur ganz wenig getrunken."

Nicht viel besser sei es auch Lily ergangen, die so gelitten habe ohne Karli, dass das Tierheim beschlossen hat, sie wieder zusammen in einem Zimmer unterzubringen. "Die haben haben wieder angefangen zu fressen und waren viel ausgeglichener. Nachts teilen sie sich ein Bettchen, da liegen sie zusammen drin und schlafen."

Lily lebt seit einger Zeit im Tierheim Andernach, das jetzt händeringend einen neuen Besitzer für die Kurzhaar-Katze und den Yorkshire-Terrier Karli sucht. SWR

Tierheim Andernach sucht ein ruhiges Zuhause

Jetzt sucht das Tierheim für das Pärchen ein neues Zuhause. Der quirlige kleine Karli brauche noch täglich sein Gassi-Gehen, erzählt Laura Schaefer, Lily ihre Ruhe. Keine einfache Kombi. "Auf jeden Fall sollte es ein ruhiges Zuhause sein, am besten ohne Kinder, weil Lily ihre Zeit braucht. Ansonsten könnte Lily auch in einer Wohnung leben, mit einem sicheren Balkon oder Terasse, damit sie rausschauen kann."

Am liebsten würde das Tierheim Andernach das Pärchen in der näheren Umgebung, also nicht mehr als 20 Autominuten entfernt unterbringen. Dann würde es dem oder der neuen Besitzerin nach eigenen Angaben auch die Tierarztbesuche und auch die Medikamente für die beiden bezahlen.