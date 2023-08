per Mail teilen

In Lampoldshausen hat ein Unbekannter mehrere Katzenjunge getötet und im Ort an verschiedenen Stellen abgelegt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können.

In Lampoldshausen, einem Ortsteil von Hardthausen am Kocher (Kreis Heilbronn), sind nach Angaben der Polizei vier getötete Babykatzen gefunden worden. Die Körper der toten Kätzchen wurden im Ort verteilt abgelegt, so Polizeisprecher Daniel Fessler.

Verkehrsunfall ausgeschlossen

Wie die Polizei vermutet, hat der Täter oder die Täterin die Katzenjungen wohl eingefangen und dann mit Schlägen auf die Köpfe getötet. Weil die toten Kätzchen im gesamten Ort verteilt aufgefunden wurden, schließt die Polizei einen Verkehrsunfall als Todesursache aus.

Durch Videoaufzeichnungen und das Auffinden der getöteten Kitten kann der Polizei zufolge nachvollzogen werden, dass der oder die Unbekannte die Katzen am Dienstag zwischen 5:45 Uhr und 8:00 Uhr gewaltsam getötet und im Ort verteilt abgelegt haben muss.

Die Polizei hat wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.