Bei Wüschheim hat eine Autofahrerin zwei tote Jungkatzen in einer Plastiktüte entdeckt. In der Region hatte es bereits zwei ähnliche Fälle gegeben. Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen.

Nach Angaben der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hatte eine Autofahrerin die beiden toten Tiere am Mittwochnachmittag in einer Einkaufstasche entdeckt. Die Tasche war demnach am Straßenrand der L226 in der Gemarkung Wüschheim abgelegt worden. Es handele sich um zwei weiß-graue Jungkatzen im Alter von etwa drei bis vier Monaten. Sie seien erst wenige Stunden tot gewesen und offensichtlich keines natürlichen Todes gestorben, heißt es vom Kreis.

In dieser Einkaufstüte wurden die beiden toten Jungkatzen am Straßenrand gefunden. Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis

Zuvor gefundene Katzen wurden erschlagen

Das Veterinäramt vermutet den Angaben zufolge einen Zusammenhang mit zwei ähnlichen Fällen: Am 23. Oktober waren zunächst vier tote Kätzchen in einer blauen Mülltüte in Reckershausen entdeckt worden, das nur 10 Kilometer von Wüschheim entfernt liegt. Etwa eine Woche später wurden vier weitere tote Katzen in einer Kiste in der Nähe von Roth bei Kastellaun gefunden. Die pathologischen Untersuchungen des Landesuntersuchungsamtes hätten ergeben, dass die acht Katzen erschlagen worden seien, teilte der Kreis mit.

Polizei und Veterinäramt bitten um Hinweise

Das Veterinäramt des Kreises und die Polizeiinspektion Simmern haben jetzt die Bevölkerung um Unterstützung gebeten. Wer Hinweise darauf hat, wo die Katzen möglicherweise vermisst werden, wer die oder den Besitzer kennt oder eventuell sogar die Entsorgung der Katzen beobachtet hat, soll sich beim Veterinäramt oder der Polizeiinspektion melden.