Rollerfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Brohltalbahn

Bei einem Zusammenstoß mit der Brohltalbahn ist ein Rollerfahrer ums Leben gekommen. Er hat laut Polizei an einem Bahnübergang in Burgbrohl den Ausflugszug gerammt.

Am Mittag sei der 62-jährige Rollerfahrer an dem mit Andreaskreuz und Ampel beschilderten Bahnübergang in Burgbrohl im Kreis Ahrweiler von der Brohltalbahn erfasst worden, teilte die Polizei mit. Trotz eingeleiteter Reanimation durch den Rettungsdienst und den eingeflogenen Notarzt sei der Rollerfahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der Bahnübergang habe zwar keine Schranken, sei aber durch rote Ampeln gesichert, wenn ein Zug kommt, sagte der Geschäftsführer der Brohltalbahn. Warum der Rollerfahrer den fahrenden Zug seitlich gerammt habe, sei noch unklar. Ein Sachverständiger ermittelt derzeit an der Unfallstelle in Burgbrohl.

Nach dem Unfall weitere Fahrten abgesagt

Der Ausflugszug war mit Touristen von Brohl in die Eifel nach Engeln gefahren und befand sich auf der Rückfahrt zum Rhein. Viele Ausflügler waren geschockt, ein Notfallseelsorger betreute sie vor Ort, bevor sie mit Bussen weiterfahren konnten. Die Brohltalbahn sagte wegen des tödlichen Unfalls alle weiteren Fahrten am Dienstag ab.