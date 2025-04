Mainzer Polizei zerschlägt bundesweiten Drogenring

Die Bande soll bundesweit und in großem Stil Drogen per Post verschickt haben. Kunden konnten so ziemlich alles kaufen, was sie brauchten. Inzwischen gab es zahlreiche Festnahmen.

Die Hauptakteure saßen im Rhein-Main-Gebiet und in Bayern, teilte die Mainzer Staatsanwaltschaft mit. Sie hat die Ermittlungen geleitet. Bereits Ende Februar seien an einem Tag parallel 17 Objekte in Mainz, Wiesbaden, Frankfurt am Main, Ingolstadt und in den Kreisen Groß-Gerau und Mainz-Bingen durchsucht worden. Polizei sichert Geld, Drogen und Waffen Die Liste der beschlagnahmten Drogen ist lang: drei Kilogramm Ecstasy, vier Kilogramm Kokain, 38 Kilogramm Cannabisprodukte, 21 Kilogramm Amphetamin, ein Kilogramm Crystal Meth sowie jeweils mehrere Hundert Gramm Heroin, Ketamin, kristallines MDMA und LSD-Stripes. Bei diesem Einsatz wurden laut Polizei elf Personen vorläufig festgenommen. Sie sind zwischen 23 und 35 Jahren alt. Insgesamt wurden sieben Haftbefehle erlassen. Die Täter sollen bundesweit vernetzt gewesen sein. Polizisten aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern im Einsatz Beschlagnahmt wurden auch Bargeld im sechsstelligen Bereich, diverse Datenträger und Kommunikationsmittel, eine Schreckschusswaffe und Munition. An den Durchsuchungen und Festnahmen haben sich laut Staatsanwaltschaft etwa 180 Polizeikräfte aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern beteiligt. Bande soll für Beschaffung, Logistik und Vertrieb verantwortlich sein Mitte März hoben die Ermittler dann in Mainz und Wiesbaden zwei sogenannte Betäubungsmittelbunker aus. "Von hier aus wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand weitere Betäubungsmittelgeschäfte abgewickelt", schreibt die Mainzer Polizei. In diesem Zusammenhang wurden vier Objekte in Mainz und Wiesbaden durchsucht. Und auch dieses Mal wurden die Ermittler fündig. Über 70 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt Es seien weitere 72 Kilogramm Marihuana, rund fünf Kilogramm Haschisch, mehrere Hundert Gramm Kokain sowie mehrere hundert Codein-Flaschen gefunden worden. Außerdem stellte die Polizei 44.000 Euro Bargeld und diverse Verpackungs- und Versandmaterialien sicher. Bei diesen Durchsuchungen wurden vier Personen vorläufig festgenommen. Gegen drei wurden inzwischen Haftbefehle erlassen.