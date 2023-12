Die Burg Rheinfels bei St. Goar zählt zu den größten Burgruinen am Mittelrhein. Bei der Bundesgartenschau 2029 soll sie ein wichtiger Spielort sein. Von Montag an wird sie saniert.

Die Sanierungsarbeiten an der Burg Rheinfels sollen mehrere Jahre dauern. Am Montag wurde die Baustelle eröffnet. Die Ruine oberhalb von St. Goar zählt zu den größten Burgruinen am Rhein. Sie soll ein Herzstück der Bundesgartenschau 2029 im Oberen Mittelrheintal werden.

Burg Rheinfels soll bis zur BUGA 2029 ein Glanzstück werden

In sechs Bauabschnitten wird sie dafür in den kommenden Jahren saniert: So wird unter anderem der Aufgang zum Uhrturm erneuert, er ist ein bei Besuchern beliebter Aussichtsturm in der Burganlage. Außerdem werden nach Angaben von Falko Hönisch, dem Bürgermeister von St. Goar, bröckelnde Mauern und instabile unterirdische Gänge gesichert.

Während der Bauarbeiten bleibt die Burg Rheinfels für Besucher geöffnet. Etwa neun Millionen Euro kostet die Sanierung laut Bürgermeister Falko Hönisch, acht Millionen gibt das Land dazu.