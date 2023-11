BUGA in Bacharach: So könnte es 2029 aussehen

per Mail teilen

2029 findet die Bundesgartenschau im Welterbe Oberes Mittelrheintal statt - von Bingen bis nach Koblenz. Jetzt steht der Entwurf für die neuen Anlagen am Rhein in Bacharach (Kreis Mainz-Bingen) fest.

Zehn Entwürfe für die Umgestaltung der Rheinanlagen in Bacharach wurden eingereicht, gewonnen haben ein Büro für Landschaftsarchitektur aus Köln und ein Büro für Stadtplanung aus Ingelheim. Ihr Entwurf sieht drei thematische Abschnitte in den Rheinanlagen vor. Außerdem soll auf der durch Bacharach verlaufenden B9 während der Bundesgartenschau nur noch Tempo 30 gelten.

Naturnahe Bepflanzung am Auenufer in Bacharach

Am Rheinufer von Bacharach soll eine Lagune enstehen. Dafür sind große Steine, über die man laufen kann, im Rhein geplant. Außerdem sind Sitzmöglichkeiten mit Blick auf das Bacharacher Werth, einer Insel mitten im Rhein, vorgesehen. Ein Teil des Ufers soll zudem in eine Auenlandschaft umgewandelt und naturnah bepflanzt werden. In Zukunft könnte eine Fähre die Gäste zum Bacharacher Werth bringen.

Beachvolleyballfeld und Badestrand für die BUGA 2029

Im Mittelteil schlagen die Planer eine Wiese für Sport und Veranstaltungen vor. Außerdem könnten dort ein Beachvolleyball-Feld und eine Calisthenics-Anlage entstehen. Im südlichen Teil von Bacharach soll es einen Strand geben, an dem man auch baden gehen kann. Außerdem sollen auf dem Campingplatz in Zukunft Tiny Häuser stehen.

Entlang des Rheinufers soll in Bacharach eine Promenade mit Lagune und einem Klimagarten mit Pflanzen, die viel Trockenheit vertragen, entstehen. Weiter südlich ist auch ein Strand geplant. Buga2029/urbanegestalt

Ideen von Bürgern aus Bacharach in Entwurf mit eingeflossen

Der Bürgermeister von Bacharach, Philipp Rahn, freut sich, dass der Siegerentwurf die Ideen der Bürgern berücksichtigt hat. Bacharach werde durch die BUGA 2029 für die nächsten Generationen weiterentwickelt, so Rahn.

"So können wir das Kleinod Bacharach bis zur Buga 2029 nicht nur im Hinblick auf unsere Geschichte, sondern auch für künftige Generation weiterentwickeln."

Lahnstein und St. Goar weitere Schauplätze der Bundesgartenschau

In Lahnstein soll der Hafen an der Mündung von Rhein und Lahn unter dem Motto "Hafen des Wissens" stehen. St. Goar und St. Goarshausen werden unter dem Begriff "Brücken zur Zukunft" zusammenarbeiten. Der Siegerentwurf für die Rheinanlagen in Lahnstein wird im Januar 2024 gekürt.

Kosten der BUGA in Bacharach stehen noch nicht fest

Bis 2029 ist noch etwas Zeit, die Planungen sind also noch am Anfang. In Bacharach muss jetzt im nächsten Schritt geschaut werden, welche Vorschläge aus dem Entwurf umgesetzt und finanziert werden können. Erst dann steht auch fest, wie viel das Bundesgartenschau-Projekt dort kosten wird.