BUGA 2029: Neue Chance für das Welterbe Oberes Mittelrheintal

Seit 20 Jahren ist das Obere Mittelrheintal jetzt Welterbe. Die Bundesgartenschau 2029 soll frischen Wind ins Tal bringen. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun.

2022 sollte das Jahr werden, in dem Berthold Stückle als Geschäftsführer der Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal 2029 gGmbH anfängt und die BUGA-Pläne vorantreibt. Doch Anfang des Jahres kommt die Schocknachricht: Berthold Stückle stirbt völlig unerwartet. Die BUGA braucht einen neuen Chef. Interimsmäßig hat Rainer Zeimentz von der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz die Leitung übernommen.

Das Auswahlverfahren für die neue BUGA-Geschäftsführung läuft noch. Potenzielle Kandidatinnen oder Kandidaten sind nicht bekannt. Womöglich könne im Herbst der oder die Neue bekannt gegeben werden, heißt es beim Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal.

Vom "Siffgate" zur Bundesgartenschau 2029 Ausgerechnet der damalige Kulturstaatssekretär und Welterbe-Beauftragte der Mainzer Landesregierung Walter Schumacher (SPD) spricht aus, was viele Entscheidungsträger wohl oft nur hinter vorgehaltener Hand wispern - der Loreleyfelsen sei versifft. Zwar entbrennt auch eine Debatte darüber, dass ausgerechnet der Welter-Bebeauftragte sich auf diese despektierliche Weise über sein Rheintal äußert, aber im Kern ist die Sache ausgesprochen: Vielerorts in den Rheingemeinden war und ist eine Modernisierung und Sanierung dringend nötig. Mit harter Kritik kommt schließlich Bewegung ins Mittelrheintal Die unangenehme Wahrheit ist ausgesprochen. Ende Mai 2015 gibt Innenminister Roger Lewentz (SPD) erstmals die Idee einer dezentralen Bundesgartenschau im Welterbetal bekannt: eine BUGA, die entlang der 67 Kilometer in verschiedenen Orten des UNESCO-Tals zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz ausgetragen wird. Es ist ein Vorschlag, der auch getragen ist vom positiven Nachhall der BUGA 2011 in Koblenz, deren breiter Akzeptanz in der Bevölkerung und auch bei kommunalen Entscheidungsträgern und anderen Behörden. Dazu kommt die Tatsache, dass auch Jahre nach 2011 und bis heute die Menschen in der Region davon sprechen, was die BUGA für die Stadt bewirkt hat: Mit deutlich mehr zahlenden Gästen als erwartet, ist die BUGA in Koblenz finanziell und vom Standpunkt der Stadtentwicklung ein Erfolg. An diese Stimmung im Tal konnte vielerorts angeknüpft werden Aus der BUGA 2031 im Mittelrheintal wurde die BUGA 2029. SWR Im April 2018 beschließen die Delegierten des Zweckverbands Welterbe Oberes Mittelrhein auf ihrer Sitzung, dass sie sich mit ihrer Region als Austragungsort für eine BUGA im Jahr 2031 bewerben wollen. Einen Monat später bekommt die Region von der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) den Zuschlag. Aus BUGA 2031 wird BUGA 2029 Doch dabei bleibt es nicht. Weil München seine Bewerbung für eine BUGA 2029 zurückzieht, schlägt die DBG dem Mittelrheintal vor, die BUGA um zwei Jahre vorzuziehen. Da sind zwar schon die ersten Werbe-Artikel mit der 2031 gedruckt, doch das ist kein Hindernis. Die Zuversicht für ein Gelingen ist da. Nicht zuletzt hat Koblenz mit 2011 ein ähnliches "Schicksal“ erlebt: Auch hier wurde die BUGA kurzerhand vorgezogen, denn Duisburg war abgesprungen.

Wie sehen die Menschen im Tal die BUGA-Pläne?

Klaus Hammerl, Fährbetreiber aus St. Goarshausen: "Ich erwarte mir einen Impuls, der lange nachwirkt. Eine Regionen-BUGA ist sehr ambitioniert. Das wird nicht leicht. Ich hoffe, dass der BUGA Erfolg beschert wird und dass der vor allen Dingen bleibt! Aber es gibt auch viele Probleme für uns: Der Fachkräftemangel und das Niedrigwasser. Und: Für die BUGA brauchen wir Parkplätze. Auch wenn die auf der Höhe liegen, braucht es Bus-Shuttle. Aber wir haben nicht genügend Busse und Busfahrer." SWR Bild in Detailansicht öffnen Martina Lorenz, Hotel "Zum Landsknecht" in St.Goar: "Ich erhoffe mir für die Buga im Mittelrheintal ähnlich tolle und begeisterte Gäste aus der ganzen Welt wie damals zur BUGA 2011. Ich wünsche mir, dass sich unsere Städte auf die Hinterbeine stellen. Wir brauchen ein breitgefächertes gastronomisches Angebot. Die Menschen wollen nicht nur im Supermarkt und was an der heißen Theke essen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob und wo wir eine Rheinquerung brauchen. Ich bin für einen Tunnel!“ SWR Bild in Detailansicht öffnen Rainer Weinand, Fahrgastschiffer der Loreley-Linie Kamp-Bornhofen: "Wir erhoffen uns Aufschwung, auch in den kleinen Mittelrheinorten. Für Straßen, Radwege und Uferanlagen muss noch viel getan werden. Ich hoffe, dass wir spätestens zur BUGA wieder zwei Mal die Woche nach Rüdesheim fahren können. Das ist bei unseren Gästen sehr beliebt. Übrigens sind die geplanten Wassertaxis überflüssig: Leute, die zur BUGA nach Koblenz fahren, fahren nicht am selben Tag nach Boppard oder Lahnstein." SWR Bild in Detailansicht öffnen Arno Geisel, Das Loreley Weinstübchen, St. Goarshausen: "Wir wollen gerne unseren Betrieb erweitern. Dazu haben wir nebenan das Haus gekauft, um 25 Gästezimmer einzurichten. Aber wir kriegen viele Knüppel in den Weg gelegt. Für St. Goarshausen wünsche ich mir, dass zum Beispiel der Hafen umgestaltet wird. An der B42 zur Loreley wird jetzt noch wild geparkt. Und: Die schlimmsten Radwege gibt es rund um St. Goarshausen, das ist ein einziger Rosthaufen!" SWR Bild in Detailansicht öffnen Marianne Müller, Winzerin aus Spay: "Die Bundesgartenschau bringt uns dazu, im Tal enger zusammenzuarbeiten. Wir sind das zweitkleinste Weinanbaugebiet in Deutschland, aber das einzige, das in einem Welterbegebiet liegt. Ich würde mir wünschen, dass manche Entscheidungen beim Weinbau, etwa beim Bewässern, schneller fallen. So etwas wie ein "Talparlament“ wäre toll." SWR Bild in Detailansicht öffnen Marcus Fetz, FETZ Das Loreleyhotel in Dörscheid: "Ich erwarte, dass noch mehr Touristen ins Tal kommen. Dabei sind wohl die Erwartungshaltungen von Politikern, Touristikern und Menschen, die im Tal wohnen, gleich. Ich wünsche mir noch mehr Engagement, dass wir das Tal noch besser präsentieren, egal, ob das Infrastruktur oder privates Gelände ist. Dass da wirklich jeder denkt, wir haben jetzt die BUGA, unsere BUGA, dass halt weiter unser Tal entwickelt wird." SWR Bild in Detailansicht öffnen

Der Gestaltungswettbewerb für die BUGA-Flächen wird vorbereitet. Noch in diesem Jahr soll er ausgelobt werden, so ein Sprecher der BUGA 2029. Wesentlich bei dem Wettbewerb ist, dass die eingereichten Ideen welterbeverträglich sein sollen - zum Beispiel bei der Umgestaltung des 20,4 Hektar großen Rhein- und Lahnufer-Areals in Lahnstein oder beim geplanten Klimapark auf dem Loreley-Plateau.

Gestaltungswettbewerb für die BUGA 2029 in Vorbereitung

Der oder die Siegerin des Wettbewerbs soll nach Angaben der BUGA 2029 im Sommer 2023 bekannt gegeben werden. Ab 2025 könne im Mittelrheintal gebaut werden. Ein Großteil des BUGA-Investitionsbudgets ist für diese Umgestaltungen vorgesehen.

108 Millionen Euro soll die BUGA in sieben Jahren kosten. Davon sollen maximal 50 Millionen Euro im Vorfeld investiert werden, 58 Millionen Euro soll die Durchführung der BUGA kosten. So ist es in der Verwaltungsvorschrift des Landes nachzulesen.

Welche Auswirkungen die aktuellen Preissteigerungen in der Bau-Branche oder womöglich auch noch der Wiederaufbau des Ahrtals auf die Gestaltungsprojekte und das Budget haben werden, ist noch nicht abzusehen. Ausgeschrieben sei bislang noch nichts, betont die Interims-Geschäftsführung der BUGA 2029. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass unter anderem wegen Kostensteigerungen die BUGA 2025 in Rostock abgesagt wurde.

Neben der bislang viel zu geringen Anzahl von Hotel- und Gästebetten im Mittelrheintal dürfte das Mobilitätskonzept zu den größten Herausforderungen für die BUGA 2029 zählen. Die Bundesgartenschau braucht ein Konzept für Verbindungen von den Höhen des Taunus' und Hunsrücks ins Tal, von Nord nach Süd und von linker zu rechter Rheinseite.

Im Tal lassen sich kaum neue Parkplätze schaffen, das weiß auch die BUGA. Dafür gibt es schlicht keinen Platz und auf den Individualverkehr zu setzen, wäre auch nicht mehr zeitgemäß. Reisebusse mit großen Besuchergruppen brauchen zentrale Anfahrtsstellen, mit Shuttle-Möglichkeiten - wobei auch Schiff oder Bahn eingeplant werden.

Keine Brücke zwischen Koblenz und Bingen

Schließlich ist im BUGA-Konzept auch von Wassertaxis und vom Ausbau der Fährmöglichkeiten die Rede. Doch weder gebe es dafür derzeit die entsprechenden Schiffe oder Fähren im Tal, noch ausreichend Personal. So schätzen es zumindest einige Fahrgastschiffbetreiber auf SWR-Anfrage ein. Bislang gibt es im Welterbetal fünf Fähren.

Für eine sogenannte Querung im Mittelrheintal bei Sankt Goarshausen und Sankt Goar läuft derzeit das Raumordnungsverfahren. Darin werden nicht nur drei verschiedene Varianten für eine seit langem diskutierte Brücke geprüft, sondern ebenfalls eine Lösung mit einem Tunnel und der Ausbau des Fährbetriebs. Nicht jede dieser Lösungen wäre wohl bis zur BUGA 2029 umsetzbar.

Nach Vorstellungen der Bahn bleiben die Haltepunkte Rhens, Kestert und Filsen im Mittelrheintal auch künftig nicht barrierefrei. SWR

Barrierefreie Bahn - nicht überall zur BUGA 2029

Im Mittelrheintal gibt es linksrheinisch zehn und rechtsrheinisch zwölf Bahnhaltepunkte. Einige von ihnen saniert die Bahn bis zur BUGA. Doch die Stationen in Rhens, Kestert und Filsen wird die Bahn nicht barrierefrei ausbauen. Eine Bahnsprecherin sagte auf SWR-Anfrage, die Ein- und Aussteigezahlen seien dort mit weniger als 300 Reisenden am Tag zu gering.

Auf dem Loreley-Plateau werden die Parkplätze den Plänen zufolge sehr begrenzt bleiben. Als Ideen, um die Menschen auch ohne Auto hoch auf den Felsen zu bringen, nennt die BUGA 2029 in ihrem Blog - auf der Basis der Machbarkeitsstudie - eine Seilbahn oder einen Schrägaufzug als Beispiele. Solche Leuchtturmprojekte bedürfen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Abstimmung mit dem UNESCO-Welterbekomitee. Sieben Jahre bis zur BUGA sind auch hier nicht viel Zeit für Planung, Genehmigung und Bau.

Streit um Freilichtbühne könnte BUGA-Pläne stören

Das BUGA-Konzept sieht vor, dass die Loreley 2029 zur Sommerzeit im Mittelpunkt stehen wird. Doch vielleicht ohne die berühmte Freilichtbühne, denn um die läuft zurzeit ein Gerichtsverfahren. Der Pächter der Loreley-Freilichtbühne und die Verpächterin - die Stadt Sankt Goarshausen - sind zerstritten. Im Rahmen der Verhandlung am Oberlandesgericht in Koblenz sah es zwar einmal nach einer gütlichen Einigung aus.

Bei dem Lösungsvorschlag sollte die BUGA 2029 als Betreiberin springen. Doch mit dem Tod von BUGA-Geschäftsführer Berthold Stückle scheiterte der mögliche Vergleich. Nun wird für den Herbst ein Urteil erwartet. Ob Sankt Goarshausen sich bis dahin noch außergerichtlich mit dem Pächter einigen kann, ist fraglich.