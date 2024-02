Umzug und Party: Das müssen sie zum Rosenmontag in Koblenz wissen!

Seinen Höhepunkt erreicht der Karneval in Koblenz wie jedes Jahr mit dem Rosenmontagszug durch die Innenstadt. Hier finden Sie die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Wie groß ist der Koblenzer ?

Der Koblenzer Rosenmontagszug gehört mit seinen knapp 2.000 Teilnehmenden zu den größten Karnevalsumzügen in Rheinland Pfalz. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) wird der Rosenmontagsumzug in diesem Jahr ganze 154 Zugnummern haben, neun mehr als im vergangenen Jahr. Die Besucher des Umzugs können sich demnach auf knapp 40 große Motivwagen und 85 Fußgruppen freuen. Für die richtige Stimmung am Straßenrand sorgen neben Musik vom Band auch 14 Kapellen. Der Zugweg durch die Koblenzer Innenstadt ist mehr als vier Kilometer lang. Die Organisatoren gehen davon aus, der der Zug etwa zwei Stunden und zehn Minuten dauert.

Wer sind die Tollitäten in Koblenz in der Session 2023/24?

Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) stellt in diesem Jahr anlässlich der Jubiläumssession von 200 Jahren Koblenzer Karneval selbst das Tollitätenpaar: Prinz Dirk und Confluentia Jenni wurden Anfang Januar inthronisiert und freuen sich jetzt auf ihren großen Auftritt beim Rosenmontagszug. Die beiden fahren auf getrennten Wagen beim Umzug. Der Prunkwagen des Koblenzer Karnevalsprinzen bildet traditionell den Abschluss des Umzugs durch die Stadt.



Prinz und Confluentia auf der Bühne mit dem Koblenzer Oberbürgermeister David Langner. Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval, Dirk Förger

Wann beginnt der Rosenmontagszug in Koblenz?

Der Koblenzer Rosenmontagszug startet um 12:11 Uhr in der Firmungsstraße und bahnt sich von dort aus seinen Weg durch die Innenstadt. Die Aufstellung der Festwagen und Fußgruppen beginnt bereits am Vormittag und soll bis 11:30 Uhr abgeschlossen sein.

Wie verläuft der Zugweg des Rosenmontagszugs in Koblenz 2024?

In diesem Jahr müssen sich die Besucherinnen und Besucher des Rosenmontagszugs in Koblenz auf einen veränderten Zugweg einstellen. Nach Angaben der AKK hat das damit zu tun, dass die Casinostraße jetzt eine Fahrradstraße ist. Der Zugweg wurde daher so abgeändert, dass er ab der Christuskirche quasi rückwärts verläuft: Start ist in der Firmungstraße, von dort aus geht es weiter zum Jesuitenplatz über den Entenpfuhl, die Viktoriastraße und die Hohenzollernstraße. Von dort aus rollen die Wagen weiter in die Rizzastraße, die Kurfürstenstraße, die Schenkendorfstraße und wieder zurück in die Hohenzollernstraße. Zum Schluss geht es über die Roonstraße in die Löhrstraße bis zum Friedrich-Ebert-Ring. Dort löst sich der Zug dann auf.

Wo kann ich den Rosenmontagszug in Koblenz anschauen?

Besucherinnen und Besucher können sich überall entlang der Zugstrecke positionieren, um die Fuß- und Tanzgruppen, die Musikkapellen und die Prunkwagen zu sehen. Besonders viel los ist meistens in der Altstadt und in der Südlichen Vorstadt rund um den Schenkendorfplatz. Wer eine gute Sicht haben will, sollte sich jedoch frühzeitig auf den Weg machen und einen entsprechenden Platz sichern.

Wird der Rosenmontagszug in Koblenz im Fernsehen übertragen?

Das SWR Fernsehen RP überträgt den Rosenmontagszug aus Koblenz zeitversetzt von 16:15 Uhr bis 19:00 Uhr. Moderator Martin Seidler kommentiert den närrischen Lindwurm. Der Koblenzer Fastnachter und Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Andreas Münch, übernimmt die Co-Moderation. Annette Dany klettert auf Motiv-Wagen und fängt auf der Straße als Zugreporterin die Stimmung ein.

Wird der Rosenmontagszug in Koblenz live im Internet übertragen?

Der SWR überträgt den Rosenmontagsumzug in Koblenz ab 12:11 Uhr im Livestream auf swr.de/koblenz.

Wo steigt die After-Zuch-Party?

Nach dem Rosenmontagszug lädt die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) zur After-Zuch-Party in der Altstadt auf dem Münzplatz (Party für Erwachsene) und Am Plan (Party für Familien) ein. Für Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren gibt es am Rosenmontag außerdem eine "Romo-Jugend-Party" im Club Zenit von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wo bekomme ich Hilfe bei Problemen?

Polizei und Ordnungsamt in Koblenz richten auch in diesem Jahr an Rosenmontag eine sogenannte bunte Anlaufstelle in der Altstadt ein - und zwar in der Begegnungsstätte des DRK an der Liebfrauenkirche. Dort kümmern sich Polizei, Ordnungsamt, Sanitätsdienst und Jugendamt um feiernde Karnevalisten, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Die Anlaufstelle ist ab 12 Uhr geöffnet und ist auch telefonisch unter 0261-129-7777 zu erreichen.

Wie und wo fahren Busse?

Mit einem sogenannten Happy-Days-Ticket können Jecken zwischen Schwerdonnerstag und Veilchendienstag mit bis zu fünf Personen im gesamten Verkehrsverbund kostengünstig fahren. Normalerweise gilt das Tagesticket nur für eine Person. In Koblenz gibt es rund um die tollen Tage zudem ein erweitertes Busangebot. Nach Angaben der Koblenzer Verkehrsbetriebe (koveb) fahren etwa die Nachtbusse von Donnerstag bis Dienstagmorgen stündlich von 23:30 Uhr bis 3:30 Uhr ab Koblenz Zentrum. Außerdem werden am Rosenmontag mehr Busse als üblich eingesetzt. Wegen des Umzugs kommt es jedoch mitunter zu Fahrplanänderungen, manche Haltestellen werden gar nicht angefahren.