Nicht nur in Mainz und Köln steppt der Bär - auch in Koblenz und Umgebung wird Karneval gefeiert. Hier eine Übersicht über Umzüge im Norden von RLP.

Gute Nachricht für alle Jecken: Die Umzüge starten schon am Wochenende vor Schwerdonnerstag. Im Andernacher Stadtteil Namedy und in Bachem im Kreis Ahrweiler ziehen schon am 3. Februar die Karnevalisten durch die Straßen.

Auch in Forst im Kreis Cochem-Zell und Holler im Westerwald und in Bad Neuenahr kann man am 4. Februar schon "Kamelle" fangen - eine Woche, bevor der Straßenkarneval so richtig losgeht.

Erstmals so früher Umzug in Bad Neuenahr

In Bad Neuenahr ist der frühe Umzug in diesem Jahr eine Premiere: Karl Schimmel, der Vorsitzende des Organisatorenteams, sagte dem SWR, man wolle mal ausprobieren, wie es laufe.

Aus Sicht der Karnevalisten gebe es aber einige Vorteile: Man müsse nicht mit anderen Umzügen um die wenigen Musikkapellen konkurrieren. Und man müsse am 11. Februar auch nicht mit dem Umzug in Walporzheim wetteifern, das ist ebenfalls ein Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Schwerdonnerstag und Karnevalsfreitag: Möhnen- und Abendumzüge

An Schwerdonnerstag ziehen dann die Möhnen los! Unter anderem gibt es Umzüge in Mülheim-Kärlich, Heimbach-Weis, Weitersburg und Rhens.

Auch am Freitag brauchen Närrinnen und Närren keine Pause einzulegen. Da steigt die Luzie zum Beispiel bei den Umzügen in Remagen-Oedingen und Grafschaft-Lantershofen. Besondere Highlights gibt es am Abend: Den Abendzug um 17:11 Uhr in Naunheim im Kreis Mayen-Koblenz und den Geisterzug in Cochem.

Nelkensamstag und Tulpensonntag: Diese Umzüge gibt es

An Karnevalssamstag ziehen die Fuß- und Musikgruppen und rollen die Karnevalswagen zum Beispiel durch Bad Salzig, Mayen und Hillscheid im Westerwaldkreis. Sonntags gibt es dann Umzüge in verschiedenen Koblenzer Stadtteilen, unter anderem in Moselweiß, Horchheim und Neuendorf.

Aber auch in Nickenich im Kreis Mayen-Koblenz, Höhr-Grenzhausen, Maxsain im Westerwald und Walporzheim und Ringen im Kreis Ahrweiler ziehen die Jecken durch die Straßen. Wer dann noch nicht genug hat, kann sich den Abendzug in Boppard anschauen.

Alle Karnevalsumzüge in der Region Koblenz im Überblick 03./04.02.2024 (Wochenende vor Karneval/Fastnacht) - Jubiläumsumzug am 03.02. um 15:11 Uhr in Andernach-Namedy - Karnevalszug am 03.02. um 15:10 Uhr in Bachem - Karnevalsumzug am 04.02. um 14:11 Uhr in Bad Neuenahr - Fastnachtsumzug am 04.02. um 14:11 Uhr in Forst - Karnevalsumzug am 04.02. um 14:11 Uhr in Holler 08.02.2024 (Schwerdonnerstag) - Möhnenumzug um 14:11 Uhr in Mülheim-Kärlich - Möhnenzug um 14:11 Uhr in Heimbach-Weis - Möhnenzug um 14:11 Uhr in Engers - Möhnenzug um 14:11 Uhr in Gladbach - Karnevalszug um 15:11 Uhr in Grafschaft-Nierendorf - Möhnenumzug um 14:11 Uhr in Weitersburg - Möhnenumzug um 14:11 Uhr in Rhens - Elger Nachtzug um 18:30 Uhr in Elkenroth - Jubiläumszug um 15:11 Uhr in Ruitsch - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Brohl - Karnevalsumzug um 15:11 Uhr in Niederelbert - Karnevalsumzug um 16:11 Uhr in Simmern (Westerwald) 09.02.2024 (Karnevalsfreitag) - Karnevalsumzug um 15:11 Uhr in Remagen-Oedingen - Karnevalsumzug um 15:11 Uhr in Grafschaft-Lantershofen - Fastnachtzug um 18:11 Uhr in Kell - Abendumzug um 17:11 Uhr in Naunheim - Geisterzug um 19:11 Uhr in Cochem - Nachtzug um 18:11 Uhr in Schuld 10.02.2024 (Nelkensamstag) - Karnevalszuch um 14:11 Uhr in Koblenz-Arenberg - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Bad Salzig - Kinderzug um 14:11 Uhr in Mayen - Kinder- und Jugendumzug um 14:00 in Oberlahnstein - Bollerwagenumzug um 14:11 Uhr in Marienrachdorf - Fastnachtszug um 15:11 Uhr in Hillscheid - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Malberg - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Heimersheim - Karnevalszuch um 14:11 Uhr in Koblenz-Rübenach - Bollerwagenumzug um 14:11 Uhr in Marienrachdorf - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Feldkirchen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Oberbieber - Karnevalsumzug um 19:11 Uhr in Herschbach - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Kaifenheim - Karnevalsumzug um 17:11 Uhr in Urbar 11.02.2024 (Tulpensonntag) - Abendumzug um 18:11 Uhr in Boppard - Umzug um 14:11 Uhr in Kyllburg - Umzug um 14:11 Uhr in Koblenz-Moselweiß - Umzug um 14:11 Uhr in Spay - Hoschemer Umzug um 14:30 Uhr in Koblenz-Horchheim - Umzug um 14:11 in Neuendorf und Wallersheim - Umzug um 8:00 Uhr in Neuwied Innenstadt und Heddesdorf - Kinderzug um 14:11 Uhr in Heimbach-Weiss - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Irlich - Umzug um 14:11 Uhr in Eich - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Ettringen - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Nickenich - Umzug um 14:11 Uhr in Plaidt - Fastnachtszug um 14:11 Uhr in Vallendar - VG-Sonntagszug um 14:11 Uhr in Adenau - „Alekärjer Fastelovendszug 2023“ um 14:11 Uhr in Altenkirchen - Fastnachtszug um 13:11 Uhr in Höhr-Grenzhausen - Karnevalsumzug um 16:33 Uhr in Ransbach-Baumbach - Karnevalszug um 15:11 Uhr in Walporzheim - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Ringen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Remagen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Grafschaft-Bölingen - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Hachenburg-Altstadt - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Scheuerfeld - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Maxsain - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Hambuch - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Masburg - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Oberelbert - Triumphzug um 14:11 Uhr in Weißenthurm 12.02.2024 (Rosenmontag) - Rosenmontagsumzug um 12:11 Uhr in Koblenz Innenstadt - Rosenmontagszug um 14:00 in Oberlahnstein - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Engers - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Neuwied und Heddesdorf - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Gladbach - Rosenmontagsumzug um 14:11 Uhr in Eitelborn - Rosenmontagszug um 15:11 Uhr in Landkern - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Andernach - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Münstermaifeld - Rosenmontagszug um 15:33 Uhr in Kottenheim - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Bendorf - Rosenmontagszug um 13:11 Uhr in Mayen - Fastnachtsumzug um 14:00 Uhr in Cochem - Rosenmontagsumzug um 14:11 Uhr in Herdorf - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Linz - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Ahrweiler - Karnevalsumzug um 10:11 Uhr in Wirges - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Hönningen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Niederzissen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Urmitz-Rhein 13.02.2024 (Veilchendienstag) - Veilchendienstagsumzug um 14:11 Uhr in Ochtendung - Karnevalsumzug „Kappenfahrt“ um 14:00 Uhr in Niederlahnstein - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Sinzig - Karnevals-Festzug um 14:11 Uhr in Montabaur - Veilchendienstagszug um 13:44 Uhr in Heimbach-Weis - Veilchendienstags-Umzug um 14:11 Uhr in Wissen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Niederfischbach - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr Arzbach - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Urmitz-Bahnhof

Rosenmontag und Veilchendienstag: Höhepunkt und Abschluss der jecken Tage

Höhepunkt der Karnevalstage sind die Rosenmontagsumzüge, wie beispielsweise in Koblenz, Neuwied, Andernach und Mayen. Aber auch in Kottenheim, Linz am Rhein und Hönningen kann man Helau & Co. rufen.

Veilchendienstag gibt es die letzten Umzüge der Session 2023/24. Damit endet dann die Karnevals-Saison - auch im nördlichen Rheinland-Pfalz. Der größte Veilchendienstagsumzug in der Region findet in Heimbach-Weis statt. Aber auch in Ochtendung, Niederlahnstein, Sinzig, Urmitz-Bahnhof und Urbar können sich nochmal Närrinnen und Narren an den Straßen - entlang der Zugverläufe - säumen.