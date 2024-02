Bei Hönningen im Kreis Ahrweiler ist bei einem Unfall mit einem Motivwagen ein Mann ums Leben gekommen. Der Wagen war unterwegs zum Rosenmontagsumzug in Hönningen.

Laut Polizei war der 38-Jährige in dem Motivwagen gestürzt. Er war zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Koblenz gekommen, wo er dann starb, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich auf der B257. Die Bundestraße war für die Unfallaufnahme länger gesperrt, inzwischen ist sie aber wieder freigegeben. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

In Linz stürzt ein Kind aus einem Fenster

Der Unfall in Hönningen war nicht der einzige am Rosenmontag. In Linz am Rhein (Kreis Neuwied) fiel ein dreijähriges Kind aus einem Fenster im zweiten Stock. Das Kind wollte am Fenster den Zug beobachten. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Kind mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Verletzungen sollen laut Polizei aber nicht lebensgefährlich sein.

Karnevalsunfälle auch schon am Wochenende

Bereits am Samstag ereignete sich in Sankt Goarshausen ein schwerer Unfall mit einem Karnevalswagen. Dabei kam ein 20-Jähriger aus Kaub ums Leben. Im Hunsrück stürzte in einer Kurve ein Motivwagen während der Fahrt um. Dabei wurden sechs Menschen verletzt.